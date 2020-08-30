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"С днём рождения, Батя!": Белорусская оппозиция готовит Лукашенко "сюрприз" на 66-летие

30 августа 2020, 17:45  •  175 • Политика
Президент Белоруссии 30 августа (по другим данным, 31-го) будет отмечать 66-летие. И пока гомельские военные записывают поздравительное видео "С днём рождения, Батя", оппозиция пытается испортить Лукашенко праздник и готовит неприятный "сюрприз".
Белорусские оппозиционеры вновь призывают граждан выйти на улицы: очередная акция протеста запланирована на воскресенье, 30 августа. В этот день празднует своё 66-летие президент страны Александр Лукашенко, хотя официально считается, что он родился 31 августа.
"Поздравлять" начнут в 14:00 на площади Независимости, акцию так и назвали: "Марш мира и независимости". Участникам предлагается принести с собой цветы и "рукотворные подарки" для президента. Очевидцы сообщают, что в центр города стягивается военная техника.
Оппозиционеры пытаются снова раскачать ситуацию, заявляя, что Лукашенко угрожает ввести в Белоруссию российские войска и обвиняет Польшу в попытках захватить Гродненскую область.
Между тем гомельские военные раньше всех поздравили белорусского лидера: они записали групповое видеообращение, в котором пожелали Лукашенко "здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности на благо страны". Они отметили, что вся жизнь верховного главнокомандующего свидетельствует о беззаветной преданности белорусскому народу.
До 2011 года считалось, что Александр Лукашенко родился 30 августа, но затем выяснилось, что он родился после полуночи, поэтому теперь официальные источники называют датой рождения белорусского лидера 31 августа.

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