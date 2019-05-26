"С чем эту Европу едят": Битва в Европарламенте "за" и "против" России - мнения экспертов

Сегодня по всей Европе проходят выборы в Европейский парламент. Где-то избиратели более активны, так, например, к полудню в Литве проголосовали примерно треть из них, а вот во Франции, судя по данным местных СМИ, едва-едва около одной пятой части тех, кто может отдать свой голос.

И пока западные эксперты отдают всё больше голосов евроскептикам, полагая, что они должны занять около 150 мест из 705. Но и англичанам прогнозируют укрепление в Страсбурге.

"Короче говоря, они должны укрепиться в Страсбурге, но не могут помешать формированию враждебного им большинства", - пишет Le Parisien.

Впрочем, самое актуальное для России сегодня - кто все же одержит победу: те, кто выступает за дружеские, партнерские отношения с нашей страной, либо же те, кто против них. Напомним, и тех и других среди кандидатов в ЕП немало.

Эксперты также разделились в своих мнениях, предполагая, чего Москве стоит ожидать от этих выборов.

ЕП как политический инструмент

Так, единственный русскоязычный кандидат на выборы в Европарламент от Германии, представитель партии "Зеленые" Сергей Лагодинский отмечает, что эта кампания наиболее политизированная, чем предыдущие.

"Раньше про Европейский парламент никто не думал. Теперь поняли, что в Европарламенте принимаются важные решения, которые затрагивают интересы людей, - цитирует его "Business FM". - Люди вообще пытаются понять, "с чем эту Европу едят", особенно на Востоке или в маленьких городках".

Уже сейчас, по прогнозам эксперта, ясно, что "треть пойдет на те силы, которые против демократического будущего", отметив, что особых сюрпризов от избирательного процесса он не ожидает.

Но полагает, что они будут "довольно болезненные по всей Европе".

Наших много, но...

Тем временем в числе кандидатов есть немало пророссийских кандидатов, которые выступают за снятие санкций с Москвы. Есть они и у итальянцев, и у французов. Но есть риск, что во главе Европейской народной партии встанет немец Манфред Вебер, который уже пообещал в интервью Polska Times вставлять палки в колёса газопроводу "Северный поток - 2" и сделать всё возможное, чтобы заблокировать проект.

"У меня нет никаких сомнений в том, что Россия стремится разрушить европейскую солидарность", - отметил он в беседе с журналистом, добавив, что наша страна, мол, "действует агрессивно", поэтому Европе нужно сплотиться для борьбы с Москвой.

Немцы, напомним, могут получить 96 мест в ЕП, а Вебер - один из наиболее вероятных кандидатов на должность председателя.

Пора закончить истерию

Тем временем во Франции уже не только глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен озаботилась антироссийской истерией, напомнив о том, что санкции против нашей страны привели "к катастрофическим последствиям" для экономики Европы.

За нормализацию отношений с Россией выступил и депутат от той же партии Жозе Эврар.

В своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану он вслед за Ле Пен требует отказаться от рестрикций, направленных против Москвы.