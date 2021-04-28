"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона

В России резко ответили на новое условие Вашингтона, озвученное госсекретарём США Энтони Блинкеном. На очередную невнятную попытку США диктовать условия Штатам напомнили - "с чехами уже поговорили".

Госсекретарь США назвал условие, при котором США будут вести диалог с Россией. По его словам, президент Штатов Джо Байден "ясно сказал", что "если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать".

"Он также сказал - смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина", - заявил Блинкен.

В Рунете уже оценили высказывание американца и отметили, что после бесконечных голословных обвинений в адрес нашей страны Москва уже не будет церемониться, а будет отвечать равнозначно.

"Никто на их условиях и не собирается с ними разговаривать, с чехами уже поговорили", - напомнил пользователь Владимир Яшин об ответе на русофобский выпад Чехии.

"Видимо, диалога не будет, потому что Россия не будет жить по указке Америки, а кто не хочет жить так, по определению (американскому) агрессивен и безрассуден", - считает zelenaya.10.

"Пускай сначала сами прекратят эскалацию и прекратят поставки вооружений в воюющую страну, исполнив резолюцию ООН", - напомнил Валерий Критик.