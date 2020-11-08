"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал новый пост в Twitter, посвящённый итогам президентских выборов в стране. Модераторы соцсети, однако, тут же снабдили запись специальной пометкой.

Глава Белого дома объявил себя победителем в голосовании. Притом, по его словам, он продемонстрировал уверенный отрыв.

Я выиграл выборы. С большим перевесом! - написал Трамп.

Тем не менее вскоре под постом появилось уведомление от сотрудников Twitter. Сообщение для пользователей гласит, что подсчёт голосов пока не закончен.

Таким образом, имя настоящего победителя ещё по-прежнему неизвестно, намекнули модераторы соцсети, опровергнув тем самым слова президента.