|
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
08 ноября 2020, 01:45 • 147 • Политика
В США огласили, кто победил на президентских выборах. Об итогах голосования написал в Twitter действующий глава Белого дома Дональд Трамп: "Я выиграл выборы. С большим перевесом!" Но есть нюанс: модераторы соцсети тут же снабдили пост специальной пометкой, фактически опровергнув слова лидера страны.
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал новый пост в Twitter, посвящённый итогам президентских выборов в стране. Модераторы соцсети, однако, тут же снабдили запись специальной пометкой.
Глава Белого дома объявил себя победителем в голосовании. Притом, по его словам, он продемонстрировал уверенный отрыв.
Тем не менее вскоре под постом появилось уведомление от сотрудников Twitter. Сообщение для пользователей гласит, что подсчёт голосов пока не закончен.
Таким образом, имя настоящего победителя ещё по-прежнему неизвестно, намекнули модераторы соцсети, опровергнув тем самым слова президента.
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 00:15
|
06 ноября 2020, 00:15
|
02 ноября 2020, 21:50
|
01 ноября 2020, 07:20
|
01 ноября 2020, 08:15
|
03 ноября 2020, 11:35
|
03 ноября 2020, 09:45