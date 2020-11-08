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"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс

08 ноября 2020, 01:45  •  147 • Политика
В США огласили, кто победил на президентских выборах. Об итогах голосования написал в Twitter действующий глава Белого дома Дональд Трамп: "Я выиграл выборы. С большим перевесом!" Но есть нюанс: модераторы соцсети тут же снабдили пост специальной пометкой, фактически опровергнув слова лидера страны.
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал новый пост в Twitter, посвящённый итогам президентских выборов в стране. Модераторы соцсети, однако, тут же снабдили запись специальной пометкой.
Глава Белого дома объявил себя победителем в голосовании. Притом, по его словам, он продемонстрировал уверенный отрыв.
Я выиграл выборы. С большим перевесом! - написал Трамп.
Тем не менее вскоре под постом появилось уведомление от сотрудников Twitter. Сообщение для пользователей гласит, что подсчёт голосов пока не закончен.
Таким образом, имя настоящего победителя ещё по-прежнему неизвестно, намекнули модераторы соцсети, опровергнув тем самым слова президента.

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