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"С больной головы на здоровую?" В России ответили Борису Джонсону, который не может "начать заново" с нашей страной

24 декабря 2019, 10:54  •  105 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России: "начать заново" отношения между странами уже не получится. Это вызвало шквал возмущения в Сети. Председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков немедленно ответил у себя в Twitter, что не стоит "валить с больной головы на здоровую". Москва уже заявила о новом старте, но в Лондоне упорно не хотят на это отвечать.
В Рунете ответили на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который не верит в возможность новых отношений с Россией. В Сети посмеялись над таким поворотом событий.
"Когда с таким преимуществом победил на выборах, можно уже и не скрывать от общественности погоны майора ФСБ", - пошутил в Twitter "Голос Мордора".
"Думаю, за победу на выборах внеочередное присвоили", - написал пользователь @olxo2013.
"Джонсон признал, что ошибался в отношении России. Он, дескать, верил в возможность "начать с Россией заново", но, как выяснилось, заблуждался. Странно: Москва обозначала возможность нового старта. Но в Лондоне этого упорно не хотят. Так что не надо валить с больной головы на здоровую", - написал у себя в соцсетях председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью британскому журналу The Spectator вдруг вспомнил о России. Премьер-министр заявил, что он ошибался в своих оценках.
"Мы спросили у авторов The Spectator, - цитируют ИноСМИ, - меняли ли они когда-нибудь своё мнение. Вот ответ премьер-министра: "Я изменил своё мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я действительно думал, как, полагаю, и многие премьер-министры и министры иностранных дел до меня, что мы можем начать с ней заново. Что это великая страна, вместе с которой мы сражались с фашизмом".

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