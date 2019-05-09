"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети

Новоиспеченный украинский лидер Владимир Зеленский в День памяти и примирения, который в Украине отмечают 8 мая (дабы максимально дистанцироваться от празднования 9 мая, который считают "наследием совка") опубликовал на своей странице в Facebook противоречивый снимок. На нем он стоит с пожилым человеком, чья грудь увешана множеством медалей, и старой женщиной.

В пояснении в посту Зеленский объявил, что свел связную Украинской повстанческой армии (запрещенная в РФ организация УПА) и ветерана Великой Отечественной войны. "Иван Залужный, 10 мая ему исполнится 101 год", - представил подписчикам последнего президент. Он добавил, что ветеран потерял в войне в Донбассе своего внука.

О женщине сообщил, что ее зовут Прасковья Зеленчук-Потяк. В 13 лет она пошла в связные в УПА, причем не только передавала информацию, но также носила еду и вязала свитера.

Мнения комментаторов разделились. Если некоторая часть сочла, мол, Зеленский делает шаги к примирению разных сторон на Украине, других снимок разгневал.

"С бандеровцами ручкаться!", "С какой стати наши ветераны должны брататься с этой бендеровской шушерой, стрелявшим в спины нашим солдатам?!"— возмутились комментаторы. "Печально, что тех, кто стрелял в спину своим, сейчас называют героями", — писали люди.