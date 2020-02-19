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"С-400 не нужен даже даром", а США просто хотят воспользоваться - Sohu о странностях в отношениях Минска и Москвы

19 февраля 2020, 15:09  •  125 • Политика
Военный обозреватель Sohu в своей публикации указал на некоторые странности в отношениях между Москвой и Минском. В частности, обратил внимание на отказ Белоруссии от размещения российских ЗРК и решимость Минска сотрудничать с Вашингтоном. "С-400 не нужен даже даром", - пишет журналист, а США просто хотят воспользоваться Белоруссией.
Военный обозреватель Чжан Дяньчэн в своей публикации для китайского издания Sohu озаботился странностями в отношениях между Москвой и Минском. Первая касалась отказа Белоруссии от размещения российских современных ЗРК С-400 "Триумф", ради которых та же Турция пошла наперекор США.
"С-400 не нужен даже даром", - пишет обозреватель, отметив, что Минск не только от размещения "Триумфа" отказался, но ещё и выразил решимость активно сотрудничать с американцами.
Вторая странность касается разрыва соглашения о дешёвой нефти между Москвой и Минском. Автор публикации подчёркивает, что "Белоруссия - главный союзник России на протяжении десятилетий" (цитата по ИноСМИ) и Минск должен был, мол, сделать выбор в пользу Москвы. Но на деле ситуация иная. Белорусская сторона намерена сотрудничать в энергетической сфере с Соединёнными Штатами.
Те же, в свою очередь, сообщили, что могут поставлять в республику энергоресурсы "по конкурентоспособным ценам". При этом обозреватель отмечает, что США просто хотят воспользоваться Белоруссией. И в Минске, мол, это хорошо понимают.

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