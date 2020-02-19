"С-400 не нужен даже даром", а США просто хотят воспользоваться - Sohu о странностях в отношениях Минска и Москвы

Военный обозреватель Чжан Дяньчэн в своей публикации для китайского издания Sohu озаботился странностями в отношениях между Москвой и Минском. Первая касалась отказа Белоруссии от размещения российских современных ЗРК С-400 "Триумф", ради которых та же Турция пошла наперекор США.

"С-400 не нужен даже даром", - пишет обозреватель, отметив, что Минск не только от размещения "Триумфа" отказался, но ещё и выразил решимость активно сотрудничать с американцами.

Вторая странность касается разрыва соглашения о дешёвой нефти между Москвой и Минском. Автор публикации подчёркивает, что "Белоруссия - главный союзник России на протяжении десятилетий" (цитата по ИноСМИ) и Минск должен был, мол, сделать выбор в пользу Москвы. Но на деле ситуация иная. Белорусская сторона намерена сотрудничать в энергетической сфере с Соединёнными Штатами.

Те же, в свою очередь, сообщили, что могут поставлять в республику энергоресурсы "по конкурентоспособным ценам". При этом обозреватель отмечает, что США просто хотят воспользоваться Белоруссией. И в Минске, мол, это хорошо понимают.