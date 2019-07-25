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"С-400 – это только предлог": В Турции назвали настоящие причины напряженности между Анкарой и Вашингтоном
25 июля 2019, 09:39 • 70 • В мире
Сделка по поставкам российских ракетных установок С-400 были лишь предлогом для усиления напряженности в отношениях между Турцией и США. В действительности Вашингтон совершенно не заинтересован в усилении Анкары.
Об этом в интервью изданию Güneş рассказал бывший замначальника Генштаба ВС Турции Эргин Сайгун. По его словам, США в регионе готовы продвигать только интересы Израиля, а также хотят обеспечить себе контроль над энергетическими ресурсами.
При этом все страны, которые хотя бы чем-то угрожают Тель-Авиву, постепенно устраняются. Теперь подошла очередь и Турции, считает Сайгун.
Более того, как только удастся урегулировать вопрос с С-400, у США сразу появятся новые претензии к Турции. К примеру, Вашингтон может потребовать, чтобы Анкара прекратила всякие контакты с Тегераном, затем создадут на территории Сирии курдское государство, а также запретят добывать ресурсы на Кипре. При этом мнением Анкары никто интересоваться не будет.
По словам Сайгун, все заявления Вашингтона о том, что Москва сможет получить некие секретные данные об американских истребителях F-35, ничтожны – все тайны этого самолета и так давно известны России. К тому же исключение Турции из программы по F-35 обсуждались уже давно. Дело в том, что как только Анкара сможет получить эти самолеты, баланс сил в регионе сразу изменится, и отнюдь не в пользу Израиля, который сразу потеряет превосходство в воздухе.
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