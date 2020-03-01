"С - смекалочка": США и "Талибан"* подписали мирное соглашение. Военкоры объяснили, что не так в договоре

Власти США будут сокращать численность военного контингента в Афганистане до 8600 солдат. На это отведено 135 дней начиная с 29 февраля. Именно сегодня они подписали договор с движением "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена) о соответствующих намерениях, говорится в совместной американо-афганской декларации о готовящемся мирном договоре.

В частности, в документе прописано, что США будут последовательно сокращать число своих военных в Афганистане. Полностью американцы готовы вывести свои войска через 14 месяцев с момента подписания договора.

В Telegram-канале Astra Militarum, авторы которого именуют себе ещё сообществом военкоров, с иронией отнеслись к этому соглашению.

"29 февраля, Карл! Всё правильно. Чтобы соглашение можно было спокойно нарушать (как со стороны талибов, так и со стороны США), его нужно подписывать в самый хитрозадый день календаря - который бывает раз в четыре года. С - смекалочка", - заключили авторы канала.

Добавим, ещё пару месяцев назад президент США Дональд Трамп обещал бить по талибам "жёстче, чем когда-либо", пишут "Невские новости".