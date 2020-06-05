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"Ржу": Глава Пентагона и президент не поделили США. Прямая речь
05 июня 2020, 02:55 • 111 • В мире
Глава Пентагона Марк Эспер и президент Дональд Трамп не поделили США. У них возникли разногласия по поводу методов подавления беспорядков в стране. Журналист Анатолий Кузичев сравнил данную ситуацию с бунтом на корабле и разыграл диалог между сторонами в прямой речи. "Ржу", - также написал он в Twitter.
Журналист Анатолий Кузичев прокомментировал в Twitter разногласия внутри властей в США на фоне ситуации с беспорядками.
Ранее глава американского министерства обороны Марк Эспер выступил против задействования армии в подавлении погромов. По его мнению, это "крайняя мера", которая уместна лишь в "самых экстренных и тяжёлых" обстоятельствах.
Между тем американский лидер Дональд Трамп недавно заявлял о возможном привлечении военных для устранения беспорядков на улицах.
Кузичев сравнил данную ситуацию с бунтом на корабле.
Фото: скриншот Twitter/Анатолий Кузичев
Он намекнул, что ситуация сложилась абсурдная, поскольку глава Пентагона фактически пытается перечить верховному главнокомандующему.
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