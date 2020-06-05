"Ржу": Глава Пентагона и президент не поделили США. Прямая речь

Журналист Анатолий Кузичев прокомментировал в Twitter разногласия внутри властей в США на фоне ситуации с беспорядками.

Ранее глава американского министерства обороны Марк Эспер выступил против задействования армии в подавлении погромов. По его мнению, это "крайняя мера", которая уместна лишь в "самых экстренных и тяжёлых" обстоятельствах.

Между тем американский лидер Дональд Трамп недавно заявлял о возможном привлечении военных для устранения беспорядков на улицах.

Кузичев сравнил данную ситуацию с бунтом на корабле.

Отлично вообще. Это как если бы у нас на корабле кэп такой рулевому: "Право руля!" А тот такой: "Не думаю, что это уместно", - отметил журналист.

Фото: скриншот Twitter/Анатолий Кузичев

Он намекнул, что ситуация сложилась абсурдная, поскольку глава Пентагона фактически пытается перечить верховному главнокомандующему.