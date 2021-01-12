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"Рыночные интересы важны, но...": Разбита теория Запада о неуязвимости израильских F-35 для С-400

12 января 2021, 22:05  •  242 • Политика
Военный обозреватель Олег Лукьянов разбил теорию Запада о неуязвимости израильских F-35 для С-400. По его словам, русские "Триумфы" не атакуют израильские истребители в Сирии вовсе не из-за того, что это негативно отразится на мировом рынке оружия, а потому, что у Москвы и Тель-Авива "особые отношения".
Греческие журналисты издания Pentapostagma задались вопросом - почему ЗРК С-400 "Триумф", развёрнутые в Сирии, не наносят удары по израильским истребителям, которые периодически атакуют сирийскую территорию.
Автор статьи предполагает, что на это есть две причины: Тель-Авив наносит удары по иранским отрядам, которые в принципе Россия не заинтересована защищать. Кроме того, журналист полагает, что столкновение "Триумфов" и купленных у американцев F-35 наконец могло бы показать чьё-то превосходство, и тогда это негативно сказалось бы на мировом рынке оружия.
Военный обозреватель агентства ИАНЕД Олег Лукьянов на это заметил, что "рыночные интересы, безусловно, важны", но причина тут в другом.
"У России и Израиля на Ближнем Востоке сложились особые отношения. Скорее всего, их можно обозначить термином "вооружённый нейтралитет и сотрудничество". Это когда стороны не мешают друг другу выполнять свои задачи в регионе, а в чём-то даже и обоюдно помогают. Равновесие здесь очень хрупкое", - пояснил Лукьянов.
По его словам, Израиль не нарушает достигнутые двусторонние договорённости и не создаёт угрозу российским военным. Более того, Тель-Авив всегда заранее предупреждает Москву о нанесении своих ударов.
"О каком сбитии самолётов или поражении наших комплексов С-400 в этих условиях можно говорить…" - заключил эксперт.

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