"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе

Роджерс отметил, что за последний месяц разрушилось большое количество мировоззренческих, экономических и политических мифов. В первую очередь, миф о том, что власти стран Запада принимают человеческие и гуманные решения. Политтехнолог в качестве примера привёл "гуманитарные бомбардировки" Ливии, Афганистана, Ирака. Также он написал, что в Европе специально не хотят замечать, как нацисты Украины убивают мирных жителей Донбасса.

Упомянул эксперт и о "золотом миллиарде", который показал, что "среди "белых людей" есть "более белые". Во Франции и Италии отказываются лечить от коронавируса стариков, решая, кому из граждан жить, а кому нет. В Швеции же, по словам Роджерса, не оказывают медицинской помощи молодым, а сосредотачиваются исключительно на пожилых. Также на Западе не маскируют "стремление нажиться на эпидемии". Политтехнолог пишет, что тесты на коронавирус только в России и Китае делают бесплатно, а в США это платная услуга, за которую придётся выложить немало.

"В отдельных местах доходит до 3500 долларов, а может, и больше", – рассказал Роджерс.

Он обвинил американских чиновников в намерении "попилить" выделенный Трампом триллион, который должен был пойти на борьбу с пандемией.

"Нет никакой "единой Европы", и каждый тащит одеяло на себя. А при случае и топит остальных", – пишет политтехнолог.

Он считает неэффективной западную медицину, так как она не может быстро перестроить производственные линии, изготовить свои тесты и маски. Для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) нет заводов в большинстве стран ЕС.

"Рыночек не порешал. Рыночек облажался… Заводные европейские политики, обученные только лепетать по методичке про демократию и свободу, дружно надували губки и хлопали ресницами, проваливая планы карантинно-лечебных мероприятий", – написал Александр Роджерс в своей статье, размещённой на портале ИА News Front.