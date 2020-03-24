Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Главная / Политика

"Рыночек облажался": Политтехнолог развенчал мифы о ЕС и коронавирусе

24 марта 2020, 10:35  •  144 • Политика
Аналитик и политтехнолог Александр Роджерс считает, что из-за коронавируса в мире разрушились многие мифы. Например, о единстве стран ЕС и честности по отношению к гражданам. "Рыночек облажался", – написал эксперт, рассказывая о производстве аппаратов для тяжелобольных.
Роджерс отметил, что за последний месяц разрушилось большое количество мировоззренческих, экономических и политических мифов. В первую очередь, миф о том, что власти стран Запада принимают человеческие и гуманные решения. Политтехнолог в качестве примера привёл "гуманитарные бомбардировки" Ливии, Афганистана, Ирака. Также он написал, что в Европе специально не хотят замечать, как нацисты Украины убивают мирных жителей Донбасса.
Упомянул эксперт и о "золотом миллиарде", который показал, что "среди "белых людей" есть "более белые". Во Франции и Италии отказываются лечить от коронавируса стариков, решая, кому из граждан жить, а кому нет. В Швеции же, по словам Роджерса, не оказывают медицинской помощи молодым, а сосредотачиваются исключительно на пожилых. Также на Западе не маскируют "стремление нажиться на эпидемии". Политтехнолог пишет, что тесты на коронавирус только в России и Китае делают бесплатно, а в США это платная услуга, за которую придётся выложить немало.
"В отдельных местах доходит до 3500 долларов, а может, и больше", – рассказал Роджерс.
Он обвинил американских чиновников в намерении "попилить" выделенный Трампом триллион, который должен был пойти на борьбу с пандемией.
"Нет никакой "единой Европы", и каждый тащит одеяло на себя. А при случае и топит остальных", – пишет политтехнолог.
Он считает неэффективной западную медицину, так как она не может быстро перестроить производственные линии, изготовить свои тесты и маски. Для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) нет заводов в большинстве стран ЕС.
"Рыночек не порешал. Рыночек облажался… Заводные европейские политики, обученные только лепетать по методичке про демократию и свободу, дружно надували губки и хлопали ресницами, проваливая планы карантинно-лечебных мероприятий", – написал Александр Роджерс в своей статье, размещённой на портале ИА News Front.
поддерживаю 100%
не поддерживаю 0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 00:35
Истребители Су-35С прикрыли полёт Шойгу в Сирию
24 марта 2020, 00:35
"Соколы Жириновского" потребовали от Русской Церкви закрыть храмы на карантин. Партию уличили в лицемерии
24 марта 2020, 03:35
Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
24 марта 2020, 03:35
Москва онлайну верит: Дума готовит перевод столицы на интернет-выборы
24 марта 2020, 03:35
Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса
24 марта 2020, 10:35
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Ви...
24 марта 2020, 02:35
Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назва...
24 марта 2020, 02:35
ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 00:35
Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 00:35
Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2020, 07:35
Операция «Вирус»
20 марта 2020, 09:35
Закат "актива Сороса" в Украине
22 марта 2020, 08:35
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
22 марта 2020, 10:35
Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.