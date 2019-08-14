"Рыльце в пушку": Украинский политолог раскрыл, куда сбежит Кличко с поста мэра

Ранее из офиса президента Украины Владимира Зеленского в кабмин поступила просьба выдать представление на увольнение Кличко. Однако, по сообщению пресс-секретаря главы кабмина Владимира Гройсмана, в украинском правительстве решили не рассматривать вопрос о принудительной отставке бывшего боксёра.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН отметил, что такой шаг был предсказуем. Он напомнил, что сам кабмин Украины в своём нынешнем составе просуществует от силы полтора месяца.

"Гройсман близок к Кличко, лично ссориться с ним не хочет. Он с этого не выиграет и просто сидит на чемоданах", - говорит политолог. Он добавляет: Кличко уберут новые члены кабмина, и тот будет вынужден бежать из страны.

"Против него заведут уголовные дела, там есть за что. Рыльце в пушку, спорить не буду", - отметил Охрименко. Он считает, что Кличко вернётся в Германию и осядет там. К слову, его политолог считает самым неудачным мэром Киева.

На замену бывшему боксёру, по прогнозу Охрименко, могут назначить гендиректора телеканала "1+1" (принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому) Александра Ткаченко. Он уже прошёл в Верховную раду от партии Зеленского "Слуга народа".