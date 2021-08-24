"Рыдающий" на площади Зеленский разозлил одесситку: "Убитой малышке Кире было бы столько же!"

Президент Украины Владимир Зеленский, который "разрыдался" от "трогательной" картины на площади Киева, разозлил коренную одесситку, журналистку Юлию Витязеву. "Кире Жук сейчас было бы примерно столько же", - написала она.

Речь идёт о постановке на центральной улице Киева: после того, как завершился марш войск НАТО и украинских боевиков, "внезапно" из толпы выбежала девочка лет 6-7 в светлом платье с полевыми цветами и под трогательную музыку побежала навстречу украинским солдатам. Пока ребёнок бежал, Зеленский стоял с лицом якобы полным печали и даже пустил слезу.

Витязева не сдержала эмоций и напомнила о том, что такого же возраста могла быть и малышка Кира, которую 10-месячной убили украинские войска в 2014 году в Горловке.

"Кире Жук, которую вместе с мамой Кристиной Украина убила в Горловке летом 2014-го, сейчас было бы примерно столько же, сколько этой девочке", - написала она в Telegram-канале.

Она также назвала происходящее в Киеве "показушным цирком", а "рыдания" Зеленского "крокодильими слезами". Витязева добавила, что Зеленский наглядно продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, обещавшего жителям Донбасса, что их дети "будут сидеть в подвалах".

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева