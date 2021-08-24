|
"Рыдающий" на площади Зеленский разозлил одесситку: "Убитой малышке Кире было бы столько же!"
24 августа 2021, 15:20 • 422 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, который "разрыдался" от "трогательной" картины на площади Киева, разозлил коренную одесситку, журналистку Юлию Витязеву. "Кире Жук сейчас было бы примерно столько же", - написала она.
Речь идёт о постановке на центральной улице Киева: после того, как завершился марш войск НАТО и украинских боевиков, "внезапно" из толпы выбежала девочка лет 6-7 в светлом платье с полевыми цветами и под трогательную музыку побежала навстречу украинским солдатам. Пока ребёнок бежал, Зеленский стоял с лицом якобы полным печали и даже пустил слезу.
Витязева не сдержала эмоций и напомнила о том, что такого же возраста могла быть и малышка Кира, которую 10-месячной убили украинские войска в 2014 году в Горловке.
"Кире Жук, которую вместе с мамой Кристиной Украина убила в Горловке летом 2014-го, сейчас было бы примерно столько же, сколько этой девочке", - написала она в Telegram-канале.
Она также назвала происходящее в Киеве "показушным цирком", а "рыдания" Зеленского "крокодильими слезами". Витязева добавила, что Зеленский наглядно продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, обещавшего жителям Донбасса, что их дети "будут сидеть в подвалах".
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
Подпишитесь на нас
422
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 августа 2021, 01:45
|
21 августа 2021, 00:15
|
19 августа 2021, 02:15
|
21 августа 2021, 02:05
|
19 августа 2021, 02:15
|
20 августа 2021, 05:45
|
23 августа 2021, 07:15