"Рыдаем всем патронным заводом": В Twitter высмеяли прозападного волонтера за "противотанковые патроны" к визиту Путина

Васильева написала: "Мой сосед-егерь "на всякий случай прикупил противотанковых патронов". Думаю, все уже так сделали..."

В комментариях не сдержались, большинство пользователей написали, что "рыдают до слез".

"Рыдали всем лесничеством", - пишет @voronin65. "Может, противолодочных?" - шутит @7s7a7v7a. "А егерь и финн в какой палате лежат? Наверное, не в одном корпусе с вами", - иронизирует @SibiriachkaYa.

Twitter @evasiljeva

"Ога, противотанковых патронов к винтовке-трехлинейке. Рыдали всем охотничьим хозяйством", - заметил @bes_edin777.