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"Рыдаем всем патронным заводом": В Twitter высмеяли прозападного волонтера за "противотанковые патроны" к визиту Путина
23 августа 2019, 15:39 • 78 • Политика
Общественный деятель, лидер международного волонтерского проекта "Груз-200 с Украины в Россию" Елена Васильева рассказала в своем Twitter, как жители Финляндии готовились к визиту в страну президента России Владимира Путина. Васильева утверждает, что один ее знакомый купил противотанковые патроны. В комментариях пользователи признались, что это смешно до слез.
Васильева написала: "Мой сосед-егерь "на всякий случай прикупил противотанковых патронов". Думаю, все уже так сделали..."
В комментариях не сдержались, большинство пользователей написали, что "рыдают до слез".
"Рыдали всем лесничеством", - пишет @voronin65. "Может, противолодочных?" - шутит @7s7a7v7a. "А егерь и финн в какой палате лежат? Наверное, не в одном корпусе с вами", - иронизирует @SibiriachkaYa.
Twitter @evasiljeva
"Ога, противотанковых патронов к винтовке-трехлинейке. Рыдали всем охотничьим хозяйством", - заметил @bes_edin777.
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