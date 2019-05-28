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"Рычагов воздействия на Кремль нет": На Украине признали бесполезность антироссийских санкций

28 мая 2019, 07:24  •  100 • В мире
Европейские санкции почти не оказывают влияния на российскую экономику. Как считают в Киеве, все ограничительные меры ЕС – просто формальность. "Рычагов воздействия на Кремль нет", - признал украинский политик.
По словам руководителя "Национальной стратегии развития" Дмитрия Спивака, нет смысла говорить о санкциях, если, Германия с Россией строит газопровод "Северный поток – 2", Франция создает на российской территории завод Renault, а генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявляет о том, что Россия должна вернуться в "лоно Европы".
Кроме того, отметил политик в эфире телеканала "112 Украина", за последние несколько лет Украина смогла потерять уважение, доверие и партнерское отношения к себе со стороны Европы.
В связи с этим, продолжил Дмитрий Спивак, Киев должен быть готов к тому, что вектор европейской политики может измениться, поэтому новому украинскому президенту надо быстрее отправить в отставку нынешнего главу МИД Павла Климкина.

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