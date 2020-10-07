"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт

По словам Фролова, штраф от Польши - это попытка "больного давления" на "Северный поток - 2", а также на компании-участницы этого проекта.

"Обратите внимание, что "Газпром" оштрафовали по полной, а европейские компании они всё-таки побоялись оштрафовывать на такие впечатляющие суммы. Выписали какие-то копейки - 63 миллиона долларов. Конечно, для каждого отдельно взятого человека это вполне внушительная сумма, но для таких компаний - это на бумагу и карандаши потратить. "Газпром" же штрафанули почти на 8 миллиардов долларов. Здесь можно порадоваться за него, оценить, насколько компания богата, потому что они не просто выписали штраф, а выписали процент от оборота", - пояснил Фролов.

Эксперт подчеркнул, что у "Газпрома" хороший оборот, но тем не менее компания не обязана выплачивать такие суммы и обжалует штраф, поскольку решение Польши носит "абсолютно бессмысленный и тенденциозный характер".

"В отношении Польши "Газпрому" будут напрямую помогать партнёры по проекту и негласные партнёры по проекту, которые представляют органы государственного управления в некоторых странах. И на Польшу рычаги давления у этих соседних стран есть. Напомню, что примерно 50% ВВП Польши обеспечивается прямыми дотациями Европейского союза", - подчеркнул эксперт.

Он допустил, что Варшаву могут уже "не унижать" дотациями в 10-15 миллиардов евро в год, иными словами - лишить финансирования.

"Пора ей жить на свои. В конце концов, видите, какая она большая, самостоятельная и накладывает такие существенные штрафы", - резюмировал Фролов.