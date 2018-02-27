"Рыбку не выпустили из аквариума": Полиция отказалась отпустить Анастасию Вашукевич под залог

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В Таиланде полиция отказалась отпустить Настю Рыбку под залог.

Стало известно, что полиция тайского города-курорта Паттайя отказалась освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова) и Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич). Они обвиняются в нелегальных "уроках интимной близости".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция может их выпустить под залог. Однако рассмотрев все обстоятельства дела, начальник городского отдела полиции, от которого зависело решение, отказал им.

Согласно тайским законам, теперь суд может выпустить их под залог, однако его сумма будет значительно выше.

"Если суд разрешит залог, то после его внесения арестованные смогут дожидаться суда на свободе, однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван", - цитирует свой источник РИА Новости.