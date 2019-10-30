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"Рядом с бронемашиной раздался хлопок": Минобороны разоблачило фейк об обстреле российских военных в Сирии

30 октября 2019, 02:09  •  62 • Политика
Информация об обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности, заявили в Минобороны. "Рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе в Сирии раздался хлопок", - уточнили в ведомстве.
Министерство обороны России опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии. Подробностями случившегося поделился представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
Он рассказал, что никакого обстрела, о котором сообщают СМИ, не было. Во время патрулирования рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе в Сирии раздался хлопок, предположительно, от взрыва неизвестного взрывного устройства. В результате инцидента никто не пострадал. Техника также не получила никаких повреждений.
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности", - цитирует ТАСС заявление Минобороны.
Напомним, что новость об обстреле вбросили прокурдские СМИ. Утверждалось, что российские военные полицейские якобы попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. Также сообщалось о по меньшей мере пяти пострадавших от обстрела.

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