"Рядом с бронемашиной раздался хлопок": Минобороны разоблачило фейк об обстреле российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии. Подробностями случившегося поделился представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

Он рассказал, что никакого обстрела, о котором сообщают СМИ, не было. Во время патрулирования рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе в Сирии раздался хлопок, предположительно, от взрыва неизвестного взрывного устройства. В результате инцидента никто не пострадал. Техника также не получила никаких повреждений.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности", - цитирует ТАСС заявление Минобороны.

Напомним, что новость об обстреле вбросили прокурдские СМИ. Утверждалось, что российские военные полицейские якобы попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. Также сообщалось о по меньшей мере пяти пострадавших от обстрела.