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"Рядом с бронемашиной раздался хлопок": Минобороны разоблачило фейк об обстреле российских военных в Сирии
30 октября 2019, 02:09 • 62 • Политика
Информация об обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы не соответствует действительности, заявили в Минобороны. "Рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе в Сирии раздался хлопок", - уточнили в ведомстве.
Министерство обороны России опровергло обстрел российского военного патруля в Сирии. Подробностями случившегося поделился представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
Он рассказал, что никакого обстрела, о котором сообщают СМИ, не было. Во время патрулирования рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе в Сирии раздался хлопок, предположительно, от взрыва неизвестного взрывного устройства. В результате инцидента никто не пострадал. Техника также не получила никаких повреждений.
Напомним, что новость об обстреле вбросили прокурдские СМИ. Утверждалось, что российские военные полицейские якобы попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. Также сообщалось о по меньшей мере пяти пострадавших от обстрела.
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