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"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"

20 июля 2019, 15:54  •  138 • Политика
Агентство "Кассад" опубликовало репортаж BBC о трагедии MH17, который был снят в первые дни после катастрофы, а затем неоднократно удалялся. "Рядом был ещё военный самолёт, все видели", - эти слова очевидцев в корне противоречат официальной версии следствия.
Проект "Кассад" опубликовал в своём телеграм-канале репортаж телекомпании BBC, который вышел в эфир 31 июля 2014 года.
Британские журналисты опросили очевидцев авиакатастрофы, и те заявили, что рядом со сбитым малайзийским Boeing в воздухе находился ещё один военный самолёт. "Рядом был ещё военный самолёт, все видели", - говорит жительница Донбасса.
Эти слова очевидцев в корне противоречат официальной версии международного следствия, которая объявила о вине России в гибели пассажирского лайнера, не представив при этом никаких доказательств.
"Неудобный" репортаж несколько раз удаляли с видеохостингов, отмечает "Кассад".
Фото: телеграм/"Кассад"
Напомним, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в разговоре с Царьградом раскритиковал официальную версию следствия, также опираясь на слова очевидцев, а именно - на снятое ими видео.
По словам эксперта, на видео хорошо видно состояние неба как в районе села Снежное, так и в районе села Зарощенское, где, по разным версиям, располагался ЗРК "Бук", из которого якобы был сбит лайнер. Внимательному зрителю очевидно, что запуска ракеты там не было.
Катастрофа Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибли 298 пассажиров и экипаж судна.
В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой было упомянуто крушение Boeing-777-200 в однозначном контексте. Кроме того, на брифинге Минобороны публике были представлены сведения из архивов, по которым было очевидно, что сбившая самолёт ракета находилась на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем ещё с советских времён.

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