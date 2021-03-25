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"Рвёт в пух и прах отношения с ядерной державой": Байдену не решились задать вопрос о России

25 марта 2021, 22:45  •  56 • Политика
Во время первой официальной пресс-конференции президента США Джо Байдена не прозвучало ни одного вопроса про Россию. Никто из журналистов не решился его задать. Их российский коллега Роман Голованов изумился тому, что никто из представителей прессы не использовал возможность задать вопрос "президенту, который рвёт в пух и прах отношения с ядерной державой".
Первая официальная пресс-конференция президента США Джо Байдена, которую весь мир ждал аж 65 дней, продлилась чуть больше часа и в основном была посвящена вопросам мигрантов.
Любопытный момент, но одного из самых ожидаемых экспертами и СМИ вопроса - о дальнейших взаимоотношениях с Россией не прозвучало. Вообще ни один из присутствовавших на пресс-конференции журналистов не решился задать вопрос об этом. Что заставляет задуматься, особенно после недавнего громкого международного скандала, вызванного утвердительным ответом Байдена в интервью телеканалу на вопрос о том, считает ли тот президента России Владимира Путина "убийцей".
Журналист "Комсомольской правды" Роман Голованов, комментируя в своём авторском Telegram-канале этот момент, удивился нерешительности коллег.
"Я - журналист. У меня есть возможность задать вопрос президенту, который рвёт в пух и прах отношения с ядерной державой. Мир обострён пуще, чем во времена холодной войны. Что я буду спрашивать? - задался он вопросом. - Конечно, про перепалку двух мировых лидеров".
В качестве альтернативы российский журналист предложил узнать у Байдена, как тот собирается биться сразу на двух фронтах - российском и китайском.

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