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"Русского хакера" доставили из Грузии в США, не доказав его вину

24 сентября 2019, 11:24  •  78 • Политика
Экстрадированный в США из Грузии Андрей Тюрин, как пишут журналисты, признал вину. Однако по факту вина фигуранта не доказана, расследование дела продолжается.
Некий гражданин России Андрей Тюрин, находившийся в Грузии, а затем экстрадированный в США, по версии агентства "Блумберг", признался в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год. Пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский в беседе с РИА Новости отметил, что российского гражданина дипломаты уже посещали. Однако тот о помощи не просил - "ни во время этой встречи, ни после..."
"Генконсульство готово оказывать содействие, - добавил Топольский. - Ситуация на контроле".
Ранее имя Андрея Тюрина всплывало в совместном заявлении ФБР и прокуратуры США. Известно, что фигуранту 35 лет, это житель Москвы, которого в Грузии задержали по запросу США. По версии американских следователей, Тюрин замешан во взломе системы финансовых учреждений, а также брокерских контор в США и информационных агентств. Предполагается, что попытки совершать кибератаки были и на американские, и на иностранные компании. Однако в целом о вероятном преступлении известно лишь в общих чертах.
Вина Тюрина не доказана.

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