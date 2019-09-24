"Русского хакера" доставили из Грузии в США, не доказав его вину

Некий гражданин России Андрей Тюрин, находившийся в Грузии, а затем экстрадированный в США, по версии агентства "Блумберг", признался в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год. Пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский в беседе с РИА Новости отметил, что российского гражданина дипломаты уже посещали. Однако тот о помощи не просил - "ни во время этой встречи, ни после..."

"Генконсульство готово оказывать содействие, - добавил Топольский. - Ситуация на контроле".

Ранее имя Андрея Тюрина всплывало в совместном заявлении ФБР и прокуратуры США. Известно, что фигуранту 35 лет, это житель Москвы, которого в Грузии задержали по запросу США. По версии американских следователей, Тюрин замешан во взломе системы финансовых учреждений, а также брокерских контор в США и информационных агентств. Предполагается, что попытки совершать кибератаки были и на американские, и на иностранные компании. Однако в целом о вероятном преступлении известно лишь в общих чертах.

Вина Тюрина не доказана.