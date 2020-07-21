"Русское досье" стало триумфом Путина в Лондоне: "Какой ужас!"

Издание The Daily Telegraph выпустило материал о "русском следе" в референдуме Brexit. По данным журналистов, британские депутаты пришли к выводу, что никакого российского вмешательства в процесс голосования не было. Зато в Великобритании заявили о "первом постсоветском вмешательстве в западные демократические выборы" на голосовании о судьбе Шотландии.

Словом, получилось нечто невразумительное. Заявленных целей о "русском досье" добиться так и не смогли, хотя политические заявления уже были сделаны. Как отмечает политолог Владимир Корнилов, сегодняшний день для британской элиты, нацеленной против России, стал траурным:

"Итак, сегодня в Британии будет обнародовано многострадальное "русское досье". И там будет сказано, что - какой ужас! - Россия не вмешивалась в Брексит (если верить Daily Telegraph). Ну вот, а шуму-то было!" - так Корнилов говорил о предстоящей публикации. И спустя короткое время поделился и первой реакцией британского читателя на произошедшее.

Как оказалось, надежды "заказчиков" не были оправданы. А сама ситуация всё больше стала походить на триумф президента России Владимира Путина. Впрочем, и здесь нашли нужный политический окрас:

"Известие о том, что в "русском досье", которое сегодня представят британскому парламенту, опровергается вмешательство России в Брексит, возбудило противников Брексита. Они уже кинулись дискредитировать документ. Вот, в частности, творчество масс по поводу того, как бумага писалась", - добавил Корнилов, публикуя карикатуру.