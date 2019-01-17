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"Русское — значит лучшее": Президент Сербии пришел в восторг от "Ауруса" Путина

17 января 2019, 16:54  •  131 • Политика
Сербские СМИ приводят короткую беседу, якобы произошедшую между президентами России и Сербии Владимиром Путиным и Александром Вучичем по поводу автомобиля "Аурус". Так, сообщается, что Вучич пришел в восторг от автомашины российского лидера. "Великолепная машина!" — сказал сербский президент. "Спасибо. Русское — значит лучшее", — ответил ему Путин.
Сербские информационные порталы пришли в крайний ажиотаж от визита президента России Владимира Путина в Белград. Прилет российского борта № 1, схождение Путина с трапа, то, как его встретил президент Сербии Вучич, — все это было расписано и освещено в величайших подробностях и чуть ли не по минутам.
Официального подтверждения того, что указанный диалог действительно состоялся, пока нет. Он, вполне возможно, может быть художественным вымыслом сербских журналистов.
Последнее обстоятельство, впрочем, не помешало этому сюжету обрести популярность в соцсетях. Некоторые пользователи там даже провозгласили "Русское — значит лучшее" новой коронной фразой Владимира Путина или, быть может, новым слоганом самой России.

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