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"Русский" спецназ заслали тремя самолётами в Минск бить белорусов? Баранец парировал своими версиями
13 августа 2020, 16:50 • 76 • Политика
Появление в либеральных СМИ версии о засланном в Минск "русском" спецназе на трёх самолётах для "избиения" белорусов было вполне ожидаемо от оппозиционеров. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец парировал её, представив свои предположения.
По словам эксперта, прилетевшие в Минск самолёты могут вызвать множество вопросов и породить множество версий. Среди них, например, такая, что они "прилетели забрать своих ребят, граждан Российской Федерации, которых там арестовали. Можно ведь и так подумать".
"Ну, во-первых, мы почему-то раньше не слышали о том, что именно в такие пиковые моменты, когда Россия должна крайне осторожно делать любые телодвижения, мы вдруг присылаем эти три самолёта", - сказал он в беседе с корреспондентом Царьграда, отметив, что эта ситуация даёт оппозиции и либеральным СМИ почву для фантазий.
"Например, что Москва прислала три самолёта омоновцев. Потому что свои белорусов боятся бить, а русские приедут - сейчас будут молотить налево-направо. Как вам такая версия?" - иронизирует Баранец.
При этом эксперт подчеркнул, что "во всяком случае, что бы там ни происходило, я не могу дать ответ, что это уместно".
"Это подливает антироссийского керосина в костёр белорусских событий. Сейчас Россия, наоборот, должна вести себя суперосторожно, не давая повода ни оппозиции белорусской, ни Европе, ни Западу, - никаких поводов", - отметил он.
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