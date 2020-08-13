"Русский" спецназ заслали тремя самолётами в Минск бить белорусов? Баранец парировал своими версиями

По словам эксперта, прилетевшие в Минск самолёты могут вызвать множество вопросов и породить множество версий. Среди них, например, такая, что они "прилетели забрать своих ребят, граждан Российской Федерации, которых там арестовали. Можно ведь и так подумать".

"Ну, во-первых, мы почему-то раньше не слышали о том, что именно в такие пиковые моменты, когда Россия должна крайне осторожно делать любые телодвижения, мы вдруг присылаем эти три самолёта", - сказал он в беседе с корреспондентом Царьграда, отметив, что эта ситуация даёт оппозиции и либеральным СМИ почву для фантазий.

"Например, что Москва прислала три самолёта омоновцев. Потому что свои белорусов боятся бить, а русские приедут - сейчас будут молотить налево-направо. Как вам такая версия?" - иронизирует Баранец.

При этом эксперт подчеркнул, что "во всяком случае, что бы там ни происходило, я не могу дать ответ, что это уместно".

"Это подливает антироссийского керосина в костёр белорусских событий. Сейчас Россия, наоборот, должна вести себя суперосторожно, не давая повода ни оппозиции белорусской, ни Европе, ни Западу, - никаких поводов", - отметил он.