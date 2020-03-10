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"Русский зонтик" Путина защищает не только Россию. Это "предупреждение для всех горячих голов"

10 марта 2020, 20:35  •  141 • Политика
В разговоре с Царьградом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал речь президента Владимира Путина, в которой он использовал евангельскую цитату, - "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет". По мнению Солонникова, Путин ясно даёт понять врагам России, что агрессию в адрес нашей страны проявлять не стоит. Более того, глава государства берёт под "русский зонтик" соседние и близкие России народы и культуры, предупреждая "горячие головы" от неосторожных действий.
В разговоре с Царьградом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал речь президента Владимира Путина, в которой глава государства использовал евангельскую цитату, - "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет".
"Во-первых, это продолжение той политики, которую Россия демонстрирует на международной арене уже достаточно длительное время, в том числе показывая готовность к защите своей территории. Россия развивает Вооружённые силы и всему миру любыми средствами показывает, что любая агрессия в адрес России не останется без ответа. Тут можно ещё привести прекрасную цитату из Владимира Владимировича Путина: "Зачем нам такой земной шарик, если на его карте не будет России?". Поэтому то, что это последовательная политика нашей страны и руководителей нашей страны по отстаиванию государственных интересов и предупреждение всем горячим головам относительно агрессии в российский адрес - это налицо. Дальше речь идёт о том, что нужно говорить с людьми не только звуками бряцающего оружия, но и красивым языком, понятными цитатами и понятными образами. Не то чтобы это политика кнута и пряника, но свой ответ и свою мировую миссию нужно нести на разных уровнях", - высказал свою точку зрения Солонников.
Он добавил, что на одном уровне Россия поддерживает боеготовность Вооружённых сил, на другом - говорит с мировым сообществом, основываясь на исторических и культурных традициях, на крупнейших исторических примерах.
Каждый раз, когда кто-то на Россию нападал, заканчивалось это поражением тех, кто пытался России навязать военным путём какие-то свои взгляды, какое-то своё новое мироустройство. И в этом отношении Владимир Путин достаточно красиво, на мой взгляд, апеллирует и к цитатам из классиков, и понятным историческим, культурным образам. Это тот язык, на котором мы сейчас разговариваем с миром, с одной стороны, с другой стороны, мы показываем определённую Россию в этом мире, и по защите своих интересов, и по защите интересов близких к России культур, близким к России народам. Вот они все как бы находятся под "русским зонтиком". Это Владимир Путин и пытается донести до мира уже не первый раз, но в очередной раз, достаточно, на мой взгляд, красиво и элегантно, - подчеркнул Солонников.
Что касается переписывания истории, то, по мнению эксперта, эта политика была объявлена в начале 2000-х годов, а задача у либеральной части мировой элиты была следующая - сформировать новое представление о мире, где только англо-саксонская либеральная элита является единственным легитимным правящим мировым институтом.
"Соответственно, все достижения в мире должны были быть приписаны им. Но мы это видим не только в переписывании истории, мы это видим и в переписывании первенства научных открытий, и в замалчивании или в отрицании достижений в области культуры, это же мы видим в отношении спорта. Единственным легитимным центром всего позитивного в мире должно быть англо-саксонское доминирование. И под это переписывается вся история, в том числе, потому что только эта элита по замыслу их руководителей имеет право править всем миром и должна править всем миром. Все остальные должны находиться в коленопреклонённом подчинённом положении. Россия в том числе. Поэтому Россию нужно поставить в эту позу", - добавил Солонников.

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