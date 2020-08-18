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"Русский заговор": Майдан в Австралии готовят казаки
18 августа 2020, 12:20 • 53 • Политика
Некий Кайл Уилсон, бывший австралийский дипломат, называющий себя экспертом по русским делам, вывел в своей статье новую страшную опасность для этой страны на задворках планеты. Впрочем, версия не оригинальна – это Россия и русские патриоты по всему миру.
Автор:
Александр Цыганов
Не то чтобы хотелось обсуждать личности, но в данном случае действительно важно, что Кайл Уилсон предстаёт в своём опусе типовым, словно из штамповочной машины вышедшим западным автором. Основные признаки: ни одного факта, ссылки только на выгодные источники и произвольные ярлыки, вызывающие у читателей заданные негативные коннотации. А в конечном итоге текст сводится к элементарному доносу…
Опасные Георгиевские ленточки
В качестве непосредственных героев статьи, опубликованной в ежедневном издании "Inside Story" (учредители, спонсоры и шефы от прикрытия – три факультета искусств и прочего креатива трёх австралийских университетов), взяты некие "австралийские казаки". Как сразу же утверждает автор, их "небольшая, но энергичная группа имеет поддержку людей на высоких постах в Москве".
Вектор для публики задан. Но что это за казаки, то есть кого поддерживают московские "люди на высоких постах"?
Оказывается, в последнее время в ходе празднования 9 мая членами русской общины Австралии среди участников торжеств появились люди, часть из которых "одеты в тёмно-зелёную парадную форму с эполетами и медалями, другие – в кожаную одежду с металлическими шипами, которую предпочитают мотоциклетные банды".
Ещё одна кнопочка в мозг читателя: прокремлёвская повестка дня тождественна антизападной, и Георгиевская лента – агрессивный и зловещий символ антизападности.
Не лишена занятности также парочка "мужественных и опытных" московских журналистов, на авторитет которых в определении русской патриотической символики ссылается австралиец. Первый – типовой подголосок "Эха Москвы", "Московских новостей", "Новой газеты". Вторая – того же поля ягодка, разве что в дополнение ко всему работает на американские издания "Foreign Policy" и "Foreign Affairs". По крайней мере, судя по ссылкам на их сайтах, опубликовано как минимум пять её материалов. Общая направленность – "Путин следит за тобой, малыш!"
Высказывания обоих соответствуют. Работу российских издателей и российских медиа сопровождает "чувство страха". "Страна потеряла свободы за рекордное время". "Государство находится в истерическом состоянии". "Российские спецслужбы используют технологии как орудие устрашения". Политическая стабильность в России – это "когда, грубо говоря, большинство населения уверено, что сделать ничего нельзя".
Есть и смешное. Это когда Бороган в качестве примера угнетения интернета со стороны российских спецслужб ссылается на запрет на высказывание своего мнения в… "Фейсбуке"! В том самом "Фейсбуке", который практикует тотальную запрещающую цензуру за неугодные его руководству высказывания! "Это несомненно влияет на свободу высказывания", – справедливо указывает Бороган, только направляет это обвинение почему-то не к руководству "Фейсбука", а к российским спецслужбам.
И тому подобное. Такие вот "объективные" эксперты оценивают символы русской доблести и мужества для австралийского автора.
Опасные австралийские казаки
Таинственные австралийские казаки, в изображении Кайла Уилсона, "посещают торжества, чтобы следить за тем, правильно ли члены общины отображают символ. Они – префекты патриотизма, следящие за лояльностью русских эмигрантов к матушке-России при Владимире Путине".
Если кто-то не всё понял, то далее идёт отсылка к истории, в которой казаки "были печально известны… подавляя крестьянские и рабочие восстания и возглавляя погромы против евреев и других меньшинств".
И вот сегодня этаких-то зверей и приветил Путин:
Далее всё закономерно. И ранее "советские лидеры рассматривали большую русскую/советскую диаспору в двух противоположных направлениях: как источник оппозиции и как актив, который должен быть мобилизован вместе с нерусскими симпатизантами для подрыва любого государства, воспринимаемого как противник". И теперь "при Путине усилия по использованию русской диаспоры в качестве актива были усовершенствованы и усилены". "Где бы они ни жили, сказал Путин, все русские и все те, кто претендует на русское наследие, отныне будут рассматриваться не как "эмигранты", а как "соотечественники", глобальное племя, рассеянное, но объединённое преданностью Отечеству".
Далее со ссылкой на фонд "Русский мир", на закон "О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом", даже на недавние поправки к Конституции России австралийский автор начинает пугать свою аудиторию "русской угрозой". А также тем, что кое-кого даже не нужно подстрекать из российского посольства. Это – те самые казаки из "самопровозглашённой станицы", называющей себя "представительством Забайкальского казачьего войска в Австралии".
Опасный Константин Малофеев
Ну, а дальше выясняется, что за активностью австралийских казаков и их атамана Семёна Бойкова в частности стоят уж совершенно инфернальные силы из России. Сам он – австралиец по рождению, но открыто заявляет:
Как может Кремль пройти мимо такого? Вот и начали "из молодого австралийца" "лепить пророссийски настроенного взрослого".
Кто начал? "Правильно мыслящие пророссийские элементы". Где начали? Не поверите – в… Сретенском монастыре! Который самым подозрительнейшим образом расположен "рядом со штаб-квартирой КГБ в центре Москвы, имеет тесные связи с преемниками КГБ, ФСБ и СВР". А отец Тихон Шевкунов, которому атаман Бойков обязан своим преображением, является там архимандритом. И его ещё "иногда называют "духовным советником Путина". Какие вам доказательства ещё нужны?
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время посещения Псково-Печерского монастыря. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Впрочем, щедрый австралиец готов скептикам добавить длинный ряд дополнительных аргументов. Вот, скажем, "гарнизон" австралийских казаков издавал собственную ежемесячную газету "Русский рубеж". Ну, что может печататься в таком издании? Правильно: "Передовицы "Русского рубежа" и его репортажи отражали идентификацию группы с милитаристско-империалистическим и авторитарным этосом царской – а теперь и путинской – России. Его члены заявили о своей поддержке российской кампании на востоке Украины, приняли флаг сепаратистских образований в качестве одного из своих собственных знамён и подразумевали, что некоторые из их числа сражались там с опосредованными силами".
И, конечно, обязательный убийственный ярлык, как и положено раздавать оные в англосаксонской прессе: "Он регулярно распространял зловещие ксенофобские и гомофобные взгляды и – в выпуске за декабрь 2015 года, например, – антисемитские настроения".
И вот теперь закрывшееся было без объяснения причин в июне 2017 года издание возобновило работу. Кто помог? Ну как же! – "газета, похоже, обязана своим возрождением Константину Малофееву, фигуре, известной в России как "православный олигарх" – или тем, на кого он работает, или с кем он работает".
Ещё один "авторитетный" источник всем в хату – известный своими фейковыми расследованиями и прямыми подтасовками, которые даже управляемый голландский суд не смог признать доказательствами, сайт Bellingcat. Скриншот сайта bellingcat.com
Зловещий намёк! После всех прежних высказываний о тени Путина, лёгшей на весь мир, где только есть русские, о КГБ, который до сих пор злодействует в Сретенском монастыре, об австралийских казаках, что рубили головы евреям во время погромов из-за покушения на царя Александра II, – фигура Константина Малофеева приобретает просто сакральный характер. А как мастерски раскрыта его роль! – "наиболее известен своей ролью в мятеже на востоке Украины". То есть государственный переворот в Киеве – это был не мятеж. Мятежом стала самозащита населения Донбасса от орд добившихся, наконец, своего украинских нацистов! И ещё один "авторитетный" источник всем в хату – известный своими фейковыми расследованиями и прямыми подтасовками, которые даже управляемый голландский суд не смог признать доказательствами, сайт Bellingcat. Отмечаем красоту передёргивания: "Кремль использовал Малофеева в качестве инициатора и доверенного лица финансирования активных мероприятий – в том числе военных операций – на Украине… Таким образом, Малофеев и его сотрудники разделяют ответственность за гибель тридцати восьми австралийцев и 260 других пассажиров и членов экипажа рейса MH17 в июле 2014 года".
Опасные все!
То есть даже люто заинтересованная голландская прокуратура, пресловутый своей ангажированностью голландский суд не смогли доказать участия донбасских ополченцев и тем более России в печальной судьбе малайзийского "Боинга". Всё, что они могут, – это судорожно закрывать глаза на торчащие из этой трагедии уши украинских и американских спецслужб, а в русский след не верит даже самая заинтересованная в установлении истины страна – Малайзия. И уж точно во всех случаях по факту виновата Украина, не закрывшая воздушное пространство для гражданских судов над территорией военного конфликта.
А вот для австралийского автора всё давно ясно. И коннотации он расставляет по-своему логично: русский патриот Малофеев – погибшие австралийцы – австралийские казаки, называющие себя русскими патриотами. Как это в той комедии было? – "чего тебе ещё надобно, хороняка?". Вот же она, главная угроза Австралии!
Впрочем, мы уже отмечали редкую щедрость Кайла Уилсона. Есть аргумент и для недоверчивых "хороняк". Пожалуйста:
Что в этом плохого? Как же! Ведь "это стремление контролировать не только то, что люди делают, но и то, что они думают, имеет прочную традицию в России, восходящую, по крайней мере, к Петру Великому и достигающую апогея при Ленине и Сталине. Сам Путин является продуктом обучения, практики и идеологии КГБ, преемника ЧК, советского агентства, созданного Лениным для установления и поддержания этого всепроникающего контроля".
Малофеев как агент Ленина, Сталина и Путина для установления всепроникающего контроля над умами в Австралии – это точно почище "Фауста" Гёте! Да какой Гёте, выше бери! Какой бы немец додумался для этих целей использовать австралийских казаков в станице численностью в 160 душ!
Но и это ещё не конец сложной многослойной операции по принуждению австралийцев к тоталитарному контролю над их же мозгами. Оказывается (ну, точнее, как водится у подобного рода авторов, "по мнению российских журналистов, расследовавших деятельность и связи Константина Малофеева"), "якобы под началом Малофеева в Обществе "Двуглавый орёл" служит его исполнительный директор Леонид Решетников, генерал-лейтенант СВР. Под началом? Нет, не обманете проницательного австралийского автора! "Как сказал Путин, такого понятия, как бывший офицер КГБ, не существует, – пишет Уилсон. – Представляется крайне маловероятным, чтобы генерал-лейтенант СВР получал приказы от рядового Малофеева".
Меня зовут Уилсон. Кайл Уилсон…
Кого СВР обмануть захотела – этакого зверя расследований? Напрасные потуги!
Ибо Уилсон-007 ведает:
Преступное намерение налицо, как считаете?
И, наконец, длинная статья австралийского англосакса заканчивается выводом, после которого наша либеральная пресса любит приписывать: "Прошу считать это официальным заявлением в прокуратуру".
Вот что пишет Уилсон:
Да уж, действительно, странный случай с самообъявленной путинской пятой колонной в Австралии, как звучит заголовок статьи Кайла Уилсона. Только, может, проще всё, старина? В Австралии живут русские люди. Они вообще по всему миру живут. В условиях тотальной лжи и прямой злостной клеветы на Россию, которые ты сам же в своём материале и показал во всём их чёрном блеске, они просто стосковались по правде о своей исторической Родине.
Это ведь ты уверен, что поправки к Конституции в России принимали только для того, чтобы нельзя было "подвергать сомнению всё более лживую версию Путина об истории Второй мировой войны". А они знают, что Берлин брали их предки и родичи. И Освенцим освобождали не американцы. Зато американцы первыми и единственными сбросили атомные бомбы на населённые гражданскими города. Они знают, как англичане с французами скормили Гитлеру сначала свою союзницу Чехословакию, а затем свою союзницу Польшу – лишь бы он двинул свои орды не на них, а на Россию.
Они вообще многое помнят из того, что было в реальности. В отличие от вас, жертв пропагандистского тоталитаризма во всём, от школы до СМИ и компьютерных игр, вас, которым оставили только тухлый обмылок в том месте, где у нормального человека должно быть знание истории. И потому любят свою Родину. Даже когда они далеко от неё.
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