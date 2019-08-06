"Русский военный флот, настолько плох, что это - угроза миру" - Polityka

Провокационной получилась статья о российском военном флоте, опубликованная польским изданием Polityka. Втор публикации Михал Фишер "на голубом глазу" уверяет, что, мол, русский флот находится в таком плачевном состоянии, что представляет угрозу для самого себя.

"Российский флот представляет собой реальную угрозу. Не из-за его боевой мощи, а из-за состояния, в котором он находится, - уверяет автор. - Но, в основном, угрожает самому себе, однако при неблагоприятных обстоятельствах это может привести к трагедии в мировом масштабе".

Русская жертва

Свои домыслы автор публикации основывает на недавней трагедии с подводной лодкой АС-12 "Лошарик".

Напомним, инцидент произошел в начале июля в территориальных водах России. По предварительным данным, во время проведения батиметрических измерений на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата АС-31 ("Лошарик") начался пожар. Система вентиляции разнесла ядовитый дым по отсекам, а отдыхавшие после дежурства моряки не успели надеть защитные дыхательные аппараты. В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Позднее было принято решение о награждении некоторых из них посмертно.

Автор польского издания подсчитал, что в XXI веке в результате аварий на подводных лодках и разных инцидентов погибли 294 моряка. "Более половины, 156 человек, лишились жизни на российских кораблях".

Что касается "Лошарика", то тут, со ссылкой на "российскую прессу", издание пишет о "жертве" 14 человек, которая позволила предотвратить "гораздо худшую катастрофу - с возможным радиоактивным загрязнением".

"Это правда, что типичные подводные реакторы имеют мощность всего 190 МВт по сравнению с 3200 МВт намного большего реактора из Чернобыля, - поясняет автор. - Но даже такой может принести значительный ущерб".

Напомнил автор и недавние опасения норвежцев о том, что подводная лодка К-278 "Комсомолец", затонувшая у их берега, мол, опасна из-за радиоактивного излучения.

Причины аварий

Чтобы доказать свою точку зрения о представляющей угрозу русском флоте, автор собирает воедино хронику, и то весьма выборную, по катастрофам и инцидентам, связанным с российским военными кораблями. Припомнил он и трагедию "Курска". Напомним, российский атомный подводный ракетоносный крейсер потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

"Удары на советских, а затем и на российских кораблях происходят удивительно часто, - пытается уверить автор статьи. - Что само по себе доказывает их техническое состояние".

Перечисляя причины аварий, он отмечает, что это чаще всего "комбинации утечек из различных установок, включая легковоспламеняющиеся жидкости (например, гидравлическая жидкость или, что еще хуже, ракетное топливо), с короткими замыканиями в электрической системе".

"Тень старой мощи"?

Кроме того, Фишер пытается уверить также, что "российский военно-морской флот - это просто тень старой мощи, если военно-морские силы СССР вообще можно считать таковыми".

Однобокость подачи видна невооруженным взглядом. Так в публикации автора нет ни слова о новинках ВМФ России - ни о тех, что уже спущены на воду, ни о тех, что строятся на верфях. Не упомянул он и о тех военных кораблях, что одним своим проходом нагоняют страх на те же США. Например, как это было с "Адмиралом Горшковым".

"Они будут отслеживать наш флот"

Не вспомнил польский журналист и о британских страхах. Напомним, ранее в Британии заявили, что, мол, новые российские "супертихие" подводные лодки смогут незамеченными прокрасться в территориальные воды страны и, оставаясь невидимыми для вооруженных сил Соединенного Королевства, будут следить за британскими кораблями и даже шпионить, подключаясь к интернет-кабелям, проложенным по дну моря.

Такими опасениями, ссылаясь на собственные источники в "осведомленных кругах", поделилась с читателями газета The Daily Telegraph. Речь в публикации идет о подводных лодках проекта 636 "Варшавянка".

"Флагманский авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth, а также британские субмарины сдерживания очень уязвимы перед угрозой, которую несут неслышимые и невидимые подводные лодки России. Способные поражать цели как на суше и под водой, так и над поверхностью океана", - пишет издание.

Для того чтобы избежать такой ситуации, флоту требуется дополнительное финансирование, заявили собеседники британской газеты. В качестве примера The Daily Telegraph приводит слова главы британских ВМС Тони Рэдакина, по мнению которого, необходимо "серьезно укреплять оборонный потенциал Британии в Северной Атлантика на фоне "растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире".

Сильнее русского флота нет

В корне не согласны с позицией польского автора жители России. Как показал опрос ВЦИОМ, две трети респондентов (67%) уверены, что сильнее русского флота в мире нет. Но конкуренты есть. Так, 40% респондентов полагают, что американский ВМФ тоже силен. Но он, если сравнивать цифры ВЦИОМа, лишь на втором месте по итогам опроса. Третью строчку занимает Китай. За его флот отдали свои голоса 15% респондентов.

При этом уверенность граждан нашей страны в том, что в случае реальной угрозы наш флот даст отпор, заметно выросла. Если в 2005 году так считали 70% участников опроса, то 14 лет спустя их уже 89%.

Сильнее русского флота нет

В корне не согласны с позицией польского автора жители России. Как показал опрос ВЦИОМ, две трети респондентов (67%) уверены, что сильнее русского флота в мире нет. Но конкуренты есть. Так, 40% респондентов полагают, что американский ВМФ тоже силен. Но он, если сравнивать цифры ВЦИОМа, лишь на втором месте по итогам опроса. Третью строчку занимает Китай. За его флот отдали свои голоса 15% респондентов.

При этом уверенность граждан нашей страны в том, что в случае реальной угрозы наш флот даст отпор, заметно выросла. Если в 2005 году так считали 70% участников опроса, то 14 лет спустя их уже 89%.