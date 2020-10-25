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"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх

25 октября 2020, 14:55  •  239 • В мире
Военные аналитики нередко сравнивают мощь той или иной страны, той или иной армии. В свете геополитики весьма часто эксперты сравнивают российскую и американскую армии. При этом напрямую сравнить умение солдата РФ и США очень сложно, так как они не сходились в непосредственном противостоянии. Но был один эпизод, когда военные двух стран всё же вступили в открытую конфронтацию. В ходе рукопашной "русский тощий" сапёрной лопатой огрел опытного бойца ВС США. После этой стычки пострадавший сержант констатировал, что Россия - единственный и самый страшный враг.
Сравнение американской и российской армий можно назвать излюбленной забавой военных экспертов. Оценивая мощь той и другой стороны, специалисты находят в каждом из противников свои плюсы и минусы.
Впрочем, до полноценной объективности дело не дотягивает: всё же в непосредственном противостоянии русские и американцы не сражались. А вот стычки между ними всё же случались.
К примеру, запоминающийся для американских сил эпизод произошёл в Косово. Сержант Национальной гвардии США рассказал, как американское подразделение сцепилось с русскими миротворцами в Косово. Дело дошло до рукопашного боя, и, казалось, силы были равны, но тут случилось неожиданное.
Русские проявили свою смекалку. В неразберихе американского инструктора нейтрализовали при помощи сапёрной лопаты. Уже придя в себя, боец элитного подразделения США узнал, что во время схватки к нему подбежал русский с лопатой и плашмя огрел по голове.
"Меня, опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский тощий недоносок садово-шанцевым инструментом?" - позднее негодовал американец.
Впрочем, это дало повод к серьёзным размышлениям в рядах американских ВС и даже породило хронический страх перед нашими ВС.
"Россия - это единственный и самый страшный враг", - сделал вывод американский сержант.
Стоит добавить, что российская армия по численности заметно уступает вооружённым силам США, а её бюджет примерно в 10 раз меньше, чем у Пентагона. При этом, отмечают военные аналитики, она лучше сбалансирована и максимально использует географические особенности своей страны. Всё дело в предназначении армии. Вооружённые силы РФ призваны сдерживать или отражать любую агрессию, обращённую на Россию - именно в оборонной стратегии их преимущество, отмечает издание "Русская семёрка".

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