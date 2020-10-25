"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх

Сравнение американской и российской армий можно назвать излюбленной забавой военных экспертов. Оценивая мощь той и другой стороны, специалисты находят в каждом из противников свои плюсы и минусы.

Впрочем, до полноценной объективности дело не дотягивает: всё же в непосредственном противостоянии русские и американцы не сражались. А вот стычки между ними всё же случались.

К примеру, запоминающийся для американских сил эпизод произошёл в Косово. Сержант Национальной гвардии США рассказал, как американское подразделение сцепилось с русскими миротворцами в Косово. Дело дошло до рукопашного боя, и, казалось, силы были равны, но тут случилось неожиданное.

Русские проявили свою смекалку. В неразберихе американского инструктора нейтрализовали при помощи сапёрной лопаты. Уже придя в себя, боец элитного подразделения США узнал, что во время схватки к нему подбежал русский с лопатой и плашмя огрел по голове.

"Меня, опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский тощий недоносок садово-шанцевым инструментом?" - позднее негодовал американец.

Впрочем, это дало повод к серьёзным размышлениям в рядах американских ВС и даже породило хронический страх перед нашими ВС.

"Россия - это единственный и самый страшный враг", - сделал вывод американский сержант.

Стоит добавить, что российская армия по численности заметно уступает вооружённым силам США, а её бюджет примерно в 10 раз меньше, чем у Пентагона. При этом, отмечают военные аналитики, она лучше сбалансирована и максимально использует географические особенности своей страны. Всё дело в предназначении армии. Вооружённые силы РФ призваны сдерживать или отражать любую агрессию, обращённую на Россию - именно в оборонной стратегии их преимущество, отмечает издание "Русская семёрка".