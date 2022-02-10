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"Русский тарантасъ" пристыдил Лиз Трасс за конфуз перед Лавровым: "Черчилль очнулся"

10 февраля 2022, 20:15  •  50 • В мире
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признаёт суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.
Уточняющий вопрос от главы МИД России Сергея Лаврова своей коллеге Лиз Трасс стал причиной конфуза иностранной гостьи. Как сообщили журналисты, Трасс категорично ответила на заданное от коллеги: признает ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?
Глава британского МИД заявила в ответ: "Нет".
"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - сказала она.
Этот конфуз развеселил Рунет. Автор телеграм-канала "Русский тарантасъ" написал, что после таких ляпсусов "Черчилль очнулся и начал выдавливать коленями крышку гроба".
Он отметил, что несмотря на то, что в России порой критикуют русских дипломатов, уровень иностранных - на порядок ниже.
"Как бы мы ни ругали наш МИД, но Лавров - дипломат с самой большой буквы, а вот это … аватар каких-то англосаксонских плутократов", говорится в сообщении канала.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

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