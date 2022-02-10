"Русский тарантасъ" пристыдил Лиз Трасс за конфуз перед Лавровым: "Черчилль очнулся"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признаёт суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.

Уточняющий вопрос от главы МИД России Сергея Лаврова своей коллеге Лиз Трасс стал причиной конфуза иностранной гостьи. Как сообщили журналисты, Трасс категорично ответила на заданное от коллеги: признает ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?

Глава британского МИД заявила в ответ: "Нет".

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - сказала она.

Этот конфуз развеселил Рунет. Автор телеграм-канала "Русский тарантасъ" написал, что после таких ляпсусов "Черчилль очнулся и начал выдавливать коленями крышку гроба".

Он отметил, что несмотря на то, что в России порой критикуют русских дипломатов, уровень иностранных - на порядок ниже.

"Как бы мы ни ругали наш МИД, но Лавров - дипломат с самой большой буквы, а вот это … аватар каких-то англосаксонских плутократов", говорится в сообщении канала.

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.