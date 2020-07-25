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"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
25 июля 2020, 00:05 • 53 • В мире
В Сети обсуждают не только установленный по времени рекорд российского "Прогресса", но и занимательную стыковку, которая заставила изрядно понервничать наблюдателей. "Русский стиль", "Это безумие!" - комментируют в Twitter пользователи.
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд, добравшись до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду. По скорости он почти на две минуты обогнал своего предшественника.
Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-14", который добрался до станции за 3 часа 20 минут 15 секунд.
Старт запуску ракеты с грузами для МКС был дан на Байконуре в четверг, 23 июля. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, а из космоса - российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Отмечается, что в момент стыковки произошли некоторые накладки: космонавты предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления из-за того, что мишень немного уходила вправо. Впрочем, переходить на ТОРУ не потребовалось, всё успешно состыковалось.
Иностранцы в Сети оценили рекорд "Прогресса" и поставили его скорость в пример американцам. Впрочем, космический "балет" при стыковке корабля заставил наблюдателей трансляции изрядно понервничать.
"Это очень большой орбитальный балет. Автоматическая стыковка, похоже, исправила ошибку с Progress MS-15 как раз вовремя", - отмечает пользователь Twitter под ником NASASpaceflight.
"По сегодняшней стыковке "Прогресс МС-15"… сойти с ума, им почти пришлось использовать систему ТОРУ, чтобы управлять вручную, потому что она почти столкнулась с МКС... какое безумие", - обескураженно замечает Alejandro_DebH.
"Русский стиль. Отлично", - добавляет ArkadiuszKula.
"Удивительно, как быстро всё это произошло", - восторгается phoenixsundevil.
"Как он дошёл до станции так быстро?" - недоумевает Tickerson, сравнивая с американскими челноками.
Отметим, что "Прогресс" доставил на станцию примерно 2,6 тонны грузов, среди которых баки с водой, баллоны с кислородом, топливо для системы дозаправки, оборудование для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические принадлежности, предметы одежды, медикаменты, стандартные рационы питания.
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