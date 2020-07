"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд, добравшись до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду. По скорости он почти на две минуты обогнал своего предшественника.

Ранее рекордсменом считался "Прогресс МС-14", который добрался до станции за 3 часа 20 минут 15 секунд.

Старт запуску ракеты с грузами для МКС был дан на Байконуре в четверг, 23 июля. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, а из космоса - российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Отмечается, что в момент стыковки произошли некоторые накладки: космонавты предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления из-за того, что мишень немного уходила вправо. Впрочем, переходить на ТОРУ не потребовалось, всё успешно состыковалось.

Иностранцы в Сети оценили рекорд "Прогресса" и поставили его скорость в пример американцам. Впрочем, космический "балет" при стыковке корабля заставил наблюдателей трансляции изрядно понервничать.

WOW! Auto still docked it! That was squeaky bum time!



Anyway! Progress MS-15 has arrived at the ISS with the latest cargo resupply mission.



Overview:https://t.co/QQM6Hgh0ru - by Joseph Navin & Chris Gebhardt.



Play by Play:https://t.co/aDRcxZ1LLt#ParkedIt pic.twitter.com/mwvLfiHyPu