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"Русский след" в Белоруссии? Политолог заподозрил у польских политиков слабоумие

14 августа 2020, 12:05  •  81 • Политика
"Русский след" в Белоруссии? Политолог Леонид Крутаков заподозрил у польских политиков слабоумие. Он заметил, что провокационные русофобские заявления Варшавы являются для неё единственной возможностью выжить в западном мире.
Политолог Леонид Крутаков оценил высказывания польских политиков по поводу якобы вмешательства России в события в Белоруссии.
Ранее об этом заявил депутат Европейского парламента от Варшавы Яцек Сариуш-Вольский. По его мнению, именно Москва ответственна за всё происходящее в соседней республике. С его позицией согласился глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
Крутаков заметил в комментарии для Nation News, что подобные слова европейских политиков кажутся по меньшей мере странными.
А как максимум это является слабоумием. […]. Это же идиотизм! - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Варшава почти везде видит тлетворное влияние Москвы. Политолог пояснил, что это уже фактически её "способ существования", поскольку провокационные русофобские заявления Польши являются для неё единственной возможностью выжить в западном мире.

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