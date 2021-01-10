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"Русский след" оборвался? Задержанная у Капитолия русскоговорящая женщина связана с Молдавией
10 января 2021, 00:25 • 53 • Политика
Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины. Ею оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Впрочем, никаких доказательств того, что она является гражданкой России, нет. По предварительным данным, женщина связана с Молдавией. "Русский след" оборвался?
Евгения Малимон была задержана вместе с дочерью - 28-летней Кристиной Малимон, когда протестующие взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Обе обвиняются в нарушении комендантского часа и незаконном въезде.
Кристина является убеждённой сторонницей Трампа и заместителем главы движения "Юные республиканцы штата Орегон". Она, как и мать, говорит по-русски, однако нет никаких доказательств того, что обе женщины являются гражданками России. Как сообщает портал Buzzfeed, Кристина и Евгения Малимон связаны с Молдавией.
Напомним, что 6 января группа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах. В ходе стычки с полицией погибли 4 человека. После этого Twitter заблокировал аккаунт Трампа, где тот писал об украденной у него победе.
Власти задержали несколько человек, включая Евгению Малимон. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика, чтобы она могла давать показания на русском языке.
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