"Русский след" оборвался? Задержанная у Капитолия русскоговорящая женщина связана с Молдавией

Евгения Малимон была задержана вместе с дочерью - 28-летней Кристиной Малимон, когда протестующие взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне. Обе обвиняются в нарушении комендантского часа и незаконном въезде.

Кристина является убеждённой сторонницей Трампа и заместителем главы движения "Юные республиканцы штата Орегон". Она, как и мать, говорит по-русски, однако нет никаких доказательств того, что обе женщины являются гражданками России. Как сообщает портал Buzzfeed, Кристина и Евгения Малимон связаны с Молдавией.

Напомним, что 6 января группа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах. В ходе стычки с полицией погибли 4 человека. После этого Twitter заблокировал аккаунт Трампа, где тот писал об украденной у него победе.

Власти задержали несколько человек, включая Евгению Малимон. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика, чтобы она могла давать показания на русском языке.