"Русский след" не доказать: Потери США в Афганистане не удалось приписать России

В Пентагоне признались, что у них нет доказательств "русского следа" в Афганистане. В военном ведомстве США заявили, что не располагают информацией о связи между потерями американцев на Востоке и Россией.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не располагают доказательствами связи между потерями американских военных в Афганистане и утверждениями о том, что Россия якобы платила боевикам за нападения на силы коалиции на Востоке. Такое заявление Кирби сделал на брифинге в понедельник.

Он добавил, что чиновники Минобороны США не вступали в последнее время в контакт с коллегами из России и не обсуждали этот вопрос.

По его словам, лично ему неизвестно о какой-либо взаимосвязи между потерями американцев в Афганистане и Россией.

"Мне о такой взаимосвязи неизвестно. И хочу ясно это дать понять", - заявил Кирби.