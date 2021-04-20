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"Русский след" не доказать: Потери США в Афганистане не удалось приписать России
20 апреля 2021, 01:00 • 16 • Политика
В Пентагоне признались, что у них нет доказательств "русского следа" в Афганистане. В военном ведомстве США заявили, что не располагают информацией о связи между потерями американцев на Востоке и Россией.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не располагают доказательствами связи между потерями американских военных в Афганистане и утверждениями о том, что Россия якобы платила боевикам за нападения на силы коалиции на Востоке. Такое заявление Кирби сделал на брифинге в понедельник.
Он добавил, что чиновники Минобороны США не вступали в последнее время в контакт с коллегами из России и не обсуждали этот вопрос.
По его словам, лично ему неизвестно о какой-либо взаимосвязи между потерями американцев в Афганистане и Россией.
"Мне о такой взаимосвязи неизвестно. И хочу ясно это дать понять", - заявил Кирби.
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