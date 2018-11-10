"Русский шпион" в Австрии взят под арест - СМИ

Отставной полковник австрийской армии, которого подозревают в шпионаже в пользу России, арестован прокуратурой Зальцбурга.

Бывший полковник армии Австрии, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, арестован. Об этом сообщил прокурор Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.

Об аресте 70-летнего отставного полковника сообщило издание Kleine Zeitung. Газета отмечает, что сам арест произошел еще накануне ночью.

Известно, что дело полковника ведет прокуратура Зальцбурга.

Ранее немецкие СМИ сообщали, отставной полковник уже дал признательные показания в том, что сотрудничал с российской разведкой. За свои услуги он якобы получил 300 тысяч евро.