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"Русский план" провален. Протесты в США обретут второе дыхание - NBC News
04 июня 2020, 17:55 • 219 • Политика
"Русский план" по обвинению нашей страны в беспорядках в США, как оказалось, провален, сообщает NBC News. Теперь в США протесты обретут второе дыхание - поиски виновных продолжатся.
Китай, Россия и Иран используют СМИ для нападения на США в связи с убийством Джорджа Флойда и вызванными им гражданскими беспорядками, однако нет никаких доказательств тайной операции онлайн-влияния. Об этом заявили авторы материала в NBC News.
В частности, в материале говорится о том, что эксперты из центра Graphika, анализирующего трафик в соцсетях, не нашли доказательств подстрекательства Россией беспорядков в США. Отмечается, что эксперты изучили анализ огромного объёма трафика.
В докладе сказано о том, что русские СМИ фокусируются на самом факте протестов, но никаких призывов к погромам или подстрекательств к разжиганию ситуации не было.
Очевидно, что, провалившись в очередной раз в своих голословных обвинениях в адрес русских, США продолжат искать удобного для них виновника.
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