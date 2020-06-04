"Русский план" провален. Протесты в США обретут второе дыхание - NBC News

Китай, Россия и Иран используют СМИ для нападения на США в связи с убийством Джорджа Флойда и вызванными им гражданскими беспорядками, однако нет никаких доказательств тайной операции онлайн-влияния. Об этом заявили авторы материала в NBC News.

В частности, в материале говорится о том, что эксперты из центра Graphika, анализирующего трафик в соцсетях, не нашли доказательств подстрекательства Россией беспорядков в США. Отмечается, что эксперты изучили анализ огромного объёма трафика.

В докладе сказано о том, что русские СМИ фокусируются на самом факте протестов, но никаких призывов к погромам или подстрекательств к разжиганию ситуации не было.

Очевидно, что, провалившись в очередной раз в своих голословных обвинениях в адрес русских, США продолжат искать удобного для них виновника.