Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

"Русский план" провален. Протесты в США обретут второе дыхание - NBC News

04 июня 2020, 17:55  •  219 • Политика
"Русский план" по обвинению нашей страны в беспорядках в США, как оказалось, провален, сообщает NBC News. Теперь в США протесты обретут второе дыхание - поиски виновных продолжатся.
Китай, Россия и Иран используют СМИ для нападения на США в связи с убийством Джорджа Флойда и вызванными им гражданскими беспорядками, однако нет никаких доказательств тайной операции онлайн-влияния. Об этом заявили авторы материала в NBC News.
В частности, в материале говорится о том, что эксперты из центра Graphika, анализирующего трафик в соцсетях, не нашли доказательств подстрекательства Россией беспорядков в США. Отмечается, что эксперты изучили анализ огромного объёма трафика.
В докладе сказано о том, что русские СМИ фокусируются на самом факте протестов, но никаких призывов к погромам или подстрекательств к разжиганию ситуации не было.
Очевидно, что, провалившись в очередной раз в своих голословных обвинениях в адрес русских, США продолжат искать удобного для них виновника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



219
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 09:55
МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия
04 июня 2020, 11:55
Собянин начал войну элит? Мишустин дал жёсткий ответ
04 июня 2020, 13:55
Автор санкций против Nord Stream 2 подготовил "сокрушительный" удар. Ответ получил в трёх буквах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
30 мая 2020, 06:55
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лондоне
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.