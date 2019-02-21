"Русский отстаивает права латышей лучше самих латышей": Нил Ушаков заступился за рижан

Мэр Риги Нил Ушаков назвал незаконным предложение депутата Сейма Яниса Домбравы отменить "привилегии рижан", доступные по "карте рижанина", как незаконное. "Тот случай, когда русский отстаивает права латышей лучше самих латышей", - пишут авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена".

Как сообщает агентство DELFI, Ушаков отмечает, что против инициативы Домбравы возражают и органы самоуправления, и Министерство защиты среды и регионального развития. Ушаков назвал предложение Домбравы аморальным с политической точки зрения, потому что учителям не будет обеспечено обещанное повышение зарплаты, в то время как Сейм отказывается сократить количество министерств.

При этом политики предлагают бороться против Риги и отнять у рижан право на скидки, которые они оплачивают сами, осудил Ушаков своих оппонентов.

В случае если Сейм отменит "карту рижанина", Ушаков обещает обратиться к президенту и сделать запрос в Конституционный суд. По его словам, предложение Домбравы сделано в рамках изменениях закона, который не регулирует работу самоуправления, поэтому является неправомерным.