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"Русский народ - имперская нация!": Багдасаров назвал два основополагающих принципа в России
11 марта 2020, 16:35 • 107 • Политика
Политолог Семён Багдасаров назвал два основополагающих принципа в России. Он напомнил о том, что "Русский народ - имперская нация!".
На фоне последних событий, связанных с обсуждением поправок к Конституции и различными политическими дискуссиями, Семён Багдасаров в своём Telegram-канале напомнил о том, что Россия "исторически была имперским государством".
"Я всегда буду повторять: "Русский народ - имперская нация!" Звучит это гордо", - подчеркнул он.
Багдасаров отметил, что для нашей империи важны два основополагающих принципа: прагматизм и сильная власть.
"Посмотрите, к чему привела предательская политика Горбачёва", - написал он и напомнил о том, что во время его правления Россия потеряла "колоссальные территории и ресурсы".
"Если бы была сильная личность, тогда бы у нас сохранилась страна и не погибло столько людей", - объяснил он, говоря о распаде СССР.
Политолог добавил, что "история не терпит сослагательного наклонения и смешных формулировок "если бы да кабы".
"Историю нужно изучать, чтобы не повторить ошибок прошлых лет", - подытожил он.
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