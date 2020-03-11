"Русский народ - имперская нация!": Багдасаров назвал два основополагающих принципа в России

На фоне последних событий, связанных с обсуждением поправок к Конституции и различными политическими дискуссиями, Семён Багдасаров в своём Telegram-канале напомнил о том, что Россия "исторически была имперским государством".

"Я всегда буду повторять: "Русский народ - имперская нация!" Звучит это гордо", - подчеркнул он.

Багдасаров отметил, что для нашей империи важны два основополагающих принципа: прагматизм и сильная власть.

"Посмотрите, к чему привела предательская политика Горбачёва", - написал он и напомнил о том, что во время его правления Россия потеряла "колоссальные территории и ресурсы".

"Если бы была сильная личность, тогда бы у нас сохранилась страна и не погибло столько людей", - объяснил он, говоря о распаде СССР.

Политолог добавил, что "история не терпит сослагательного наклонения и смешных формулировок "если бы да кабы".

"Историю нужно изучать, чтобы не повторить ошибок прошлых лет", - подытожил он.