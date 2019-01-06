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"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
06 января 2019, 17:39 • 153 • Политика
В арабоязычном новостном пространстве разразилась настоящая буря после сообщения о том, что Россия намерена поставить в Сирию С-300. "Русский медведь разгневан и начал действовать", - именно так арабские соцсети реагировали на дискуссию России и Израиля.
В течение всего 2018 года Сирия оставалась одной из важнейших тем на планете. Самой пристальной оценке подвергалась российская политика в Сирии, а именно, помощь Москвы в борьбе с террористами. После того как президент США Дональд Трамп сделал заявление о выводе войск из региона, многие стали говорить о победе России. Сегодня мы понимаем, что вывод войск - один из шагов стратегии администрации США, да и уйти американские войска не смогут в один момент. Но, как бы там ни было, сирийская повестка откликалась в сердцах и умах читателей в течение всего 2018 года, что и подтверждает рейтинг ИноСМИ.
Интересно, что максимально читаемыми были материалы именно о России. Например, материал "Русский медведь разгневан и начал действовать", собранный на основе реакций арабского сегмента соцсетей, заинтересовал более 105 тысяч читателей. О "гневе русского медведя" стали говорить после заявления Москвы о поставке в Сирию С-300. Напомним, решение приняли по следам провокации Израиля, приведшей к крушению российского военного самолета в Сирии.
"В комментариях пользователи Фейсбука обсуждают, можно ли верить Москве. Ведь после визитов Нетаньяху в российскую столицу решение не раз откладывалось, - говорили авторы сборки. - Но многие все-таки видят в этом хороший знак: наконец-то Россия поняла, что сионист ей не товарищ".
Полный материал с рассуждениями доступен на сайте ИноСМИ. Рейтинг представлен по этой ссылке.
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