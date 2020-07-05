Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
Золотой запас Китая "треснул" - отразится ли сенсация с подделкой на Р...
Главная / Политика

"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков

05 июля 2020, 20:00  •  202 • Политика
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков. Русскоязычная передача вновь была запущена в Польше, однако после первого же выпуска канал решил убрать её из эфира. Выяснилось, что к этому причастны "очень активные группы влияния".
Русскоязычная программа "Русский голос", которую транслировал канал TVP 3 в Польше, закрылась после первого же выпуска перезагрузки.
Секретарь Русского культурно-просветительского общества в городе Белостоке, а также один из авторов передачи Андрей Романчук рассказал о причинах изданию EADaily.
Он напомнил, что 31 мая программа для русских, проживающих в Польше, вновь вышла в эфир спустя девять лет перерыва. Однако возрождение не задалось - первый выпуск стал и последним.
Сразу после её эфира, со 2 июня, появились очень активные группы влияния, требующие снять нашу передачу. И добились, - рассказал Романчук.
В итоге канал убрал программу из показа с формулировкой о том, что она не соотносится с принятой в стране "исторической правдой" о Дне Победы и Второй мировой войне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
05 июля 2020, 11:00
Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
05 июля 2020, 11:00
"Россия нас ни во что не ставит": Стела на Курилах лишила японцев надежды
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
05 июля 2020, 15:00
Порошенко раскрыл данные об "агенте Кремля" в команде Зеленского
05 июля 2020, 00:00
Забыл про русских? Герой России объяснил, как Трамп пытается переписать Вторую мировую под себя
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 20:32
Россия сделала шаг в создании двигателей будущего
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
05 июля 2020, 07:00
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.