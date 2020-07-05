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"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
05 июля 2020, 20:00 • 202 • Политика
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков. Русскоязычная передача вновь была запущена в Польше, однако после первого же выпуска канал решил убрать её из эфира. Выяснилось, что к этому причастны "очень активные группы влияния".
Русскоязычная программа "Русский голос", которую транслировал канал TVP 3 в Польше, закрылась после первого же выпуска перезагрузки.
Секретарь Русского культурно-просветительского общества в городе Белостоке, а также один из авторов передачи Андрей Романчук рассказал о причинах изданию EADaily.
Он напомнил, что 31 мая программа для русских, проживающих в Польше, вновь вышла в эфир спустя девять лет перерыва. Однако возрождение не задалось - первый выпуск стал и последним.
В итоге канал убрал программу из показа с формулировкой о том, что она не соотносится с принятой в стране "исторической правдой" о Дне Победы и Второй мировой войне.
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