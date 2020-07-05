"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков

Русскоязычная программа "Русский голос", которую транслировал канал TVP 3 в Польше, закрылась после первого же выпуска перезагрузки.

Секретарь Русского культурно-просветительского общества в городе Белостоке, а также один из авторов передачи Андрей Романчук рассказал о причинах изданию EADaily.

Он напомнил, что 31 мая программа для русских, проживающих в Польше, вновь вышла в эфир спустя девять лет перерыва. Однако возрождение не задалось - первый выпуск стал и последним.

Сразу после её эфира, со 2 июня, появились очень активные группы влияния, требующие снять нашу передачу. И добились, - рассказал Романчук.

В итоге канал убрал программу из показа с формулировкой о том, что она не соотносится с принятой в стране "исторической правдой" о Дне Победы и Второй мировой войне.