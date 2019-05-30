"Русский человек так не сделает": Поклонская ответила либеральным критикам

В Крым на реабилитацию и отдых приехала первая группа детей из Сирии. Российские либералы раскритиковали данную инициативу. Им ответила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Речь идет о заявлениях отдельных личностей, которые утверждают, что нужно сначала вылечить всех детей в России, и только после этого оказывать помощь детям из других стран. Поклонская в корне не согласна с подобной позицией.

"Уверена, что Россия не имеет права сейчас уйти, оставив людей на растерзание. Русский человек так не сделает", - сказала она в интервью "Интерфаксу".

Экс-прокурор подчеркнула, что в курсе ситуации с медицинской помощью в некоторых русских деревнях. Однако после поездки в Сирию и наблюдения того, в каких условиях там находятся люди, не протянуть руку помощи невозможно.

Кроме того, существует ещё и геополитический аспект, который нельзя игнорировать, отмечает Поклонская. По её словам, в Сирии ведется мощная антироссийская компания, недоброжелатели пытаются купить людей за новые кроссовки, поэтому важно дать понять, что есть не только военная поддержка, но и гуманитарная помощь.