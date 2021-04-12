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"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС

12 апреля 2021, 01:25  •  68 • Политика
Украине грозят миллиардные убытки и рост тарифов для населения после окончания контракта с "Газпромом" на транзит газа. Страна превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС. "Русским это на руку", - говорят в Киеве.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, контракт с самого начала был заточен под уменьшение объёмов транзита, поскольку перекачка газа через Украину сегодня не нужна ни России, ни Европе. Уже сегодня Украина лишилась доходов от транзита в Румынию, поскольку эта страна получает газ из России по "Турецкому потоку - 2". А в ближайшем будущем на этот газопровод перейдёт и Венгрия, что лишит Киев ещё одного клиента.
В случае же запуска "Северного потока - 2" украинский транзит станет не нужен вовсе. Франция, Германия, Австрия, Нидерланды и ряд других стран ЕС будут получать голубое топливо напрямую из России, минуя посредника, пишет ИноСМИ со ссылкой на украинское издание "Главред".
Русским это на руку, потому что у них есть задача - минимизировать транзит через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование ГТС Украины в режиме резервной системы, - отметил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
В этом случае Украина будет перекачивать газ лишь при крайней необходимости - когда это потребуется России или ЕС.

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