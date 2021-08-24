"Русских ждёт незавидная судьба": Эксперт о нападках в Казахстане и безразличии властей

Русским в Казахстане предсказали незавидную судьбу. Их доля в стране уже сократилась с 50% до 15-20%, рассказал Богдан Безпалько.

В Казахстане ведётся политика планомерного "выдавливания" русскоязычного населения из страны. С таким заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, на это указывает недавний инцидент с несправедливым арестом пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова, а также слова министра внутренних дел республики. Тот заявил, что благодаря массовому уходу русских из Казахстана в стране будет создан "этнически гомогенный" народ.

Также Безпалько отметил, что из-за безразличия властей Казахстана к дискриминации русскоязычного населения и нападкам со стороны националистов доля русскоязычных людей в стране сократилась с 50% до 15-20%. А учитывая взятый руководством страны курс на вестернизацию, дальше будет только хуже.

Русских ждёт незавидная судьба,

- цитирует "Лента.ру" слова Безпалько.

Напомним, что в последний месяц произошло сразу несколько громких событий, связанных с атаками на русскоязычных жителей СНГ. В этой связи встал вопрос о том, что предпринимается по данному поводу.