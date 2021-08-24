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"Русских ждёт незавидная судьба": Эксперт о нападках в Казахстане и безразличии властей
24 августа 2021, 21:45 • 30 • Политика
Русским в Казахстане предсказали незавидную судьбу. Их доля в стране уже сократилась с 50% до 15-20%, рассказал Богдан Безпалько.
В Казахстане ведётся политика планомерного "выдавливания" русскоязычного населения из страны. С таким заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По его словам, на это указывает недавний инцидент с несправедливым арестом пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова, а также слова министра внутренних дел республики. Тот заявил, что благодаря массовому уходу русских из Казахстана в стране будет создан "этнически гомогенный" народ.
Также Безпалько отметил, что из-за безразличия властей Казахстана к дискриминации русскоязычного населения и нападкам со стороны националистов доля русскоязычных людей в стране сократилась с 50% до 15-20%. А учитывая взятый руководством страны курс на вестернизацию, дальше будет только хуже.
- цитирует "Лента.ру" слова Безпалько.
Напомним, что в последний месяц произошло сразу несколько громких событий, связанных с атаками на русскоязычных жителей СНГ. В этой связи встал вопрос о том, что предпринимается по данному поводу.
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