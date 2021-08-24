Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

"Русских ждёт незавидная судьба": Эксперт о нападках в Казахстане и безразличии властей

24 августа 2021, 21:45  •  30 • Политика
Русским в Казахстане предсказали незавидную судьбу. Их доля в стране уже сократилась с 50% до 15-20%, рассказал Богдан Безпалько.
В Казахстане ведётся политика планомерного "выдавливания" русскоязычного населения из страны. С таким заявлением выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По его словам, на это указывает недавний инцидент с несправедливым арестом пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова, а также слова министра внутренних дел республики. Тот заявил, что благодаря массовому уходу русских из Казахстана в стране будет создан "этнически гомогенный" народ.
Также Безпалько отметил, что из-за безразличия властей Казахстана к дискриминации русскоязычного населения и нападкам со стороны националистов доля русскоязычных людей в стране сократилась с 50% до 15-20%. А учитывая взятый руководством страны курс на вестернизацию, дальше будет только хуже.
Русских ждёт незавидная судьба,
- цитирует "Лента.ру" слова Безпалько.
Напомним, что в последний месяц произошло сразу несколько громких событий, связанных с атаками на русскоязычных жителей СНГ. В этой связи встал вопрос о том, что предпринимается по данному поводу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.