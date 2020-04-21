"Русских все боятся": Американский комик рассказал, что его спасает в подворотнях США

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов на своей странице в Twitter поделился фрагментом выступления американского стендапера. Молодой человек рассказывает, как спасается от опасности в подворотнях США. Отрывок перевёл на русский язык актёр и телеведущий Андрей Бочаров.

"Если мне показалось, что кто-то может меня избить или ограбить, я изображаю русский акцент", - произнёс комик.

Если он возвращается домой поздно вечером и к нему, например, подходят два опасных типа с вопросом "Эй, пацанчик, ты чё, районы попутал?", стендапер отвечает им с акцентом.

"Работает гениально!" - уверяет юморист.

Дальше в видео рассказывается о ситуации, если этот мужчина вдруг потеряется в городе. Он признается, что никогда и ни при каких условиях не спросит дорогу у русского.

"Из всех белых русские - самые пугающие", - считает комик.

Безсонов выразил своё отношение к ролику достаточно лаконично.

"Совет для американцев от американского комика: "Если в тёмном переулке к вам подошли гопники - имитируйте русский акцент. Русских все боятся", - написал он.