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"Русских все боятся": Американский комик рассказал, что его спасает в подворотнях США
21 апреля 2020, 00:10 • 22 • В мире
Американский комик поделился лайфхаком, который позволяет ему спастись в подворотнях США. Если чувствует опасность, имитирует акцент. "Русских все боятся", - уверен стендапер.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов на своей странице в Twitter поделился фрагментом выступления американского стендапера. Молодой человек рассказывает, как спасается от опасности в подворотнях США. Отрывок перевёл на русский язык актёр и телеведущий Андрей Бочаров.
"Если мне показалось, что кто-то может меня избить или ограбить, я изображаю русский акцент", - произнёс комик.
Если он возвращается домой поздно вечером и к нему, например, подходят два опасных типа с вопросом "Эй, пацанчик, ты чё, районы попутал?", стендапер отвечает им с акцентом.
"Работает гениально!" - уверяет юморист.
Дальше в видео рассказывается о ситуации, если этот мужчина вдруг потеряется в городе. Он признается, что никогда и ни при каких условиях не спросит дорогу у русского.
"Из всех белых русские - самые пугающие", - считает комик.
Безсонов выразил своё отношение к ролику достаточно лаконично.
"Совет для американцев от американского комика: "Если в тёмном переулке к вам подошли гопники - имитируйте русский акцент. Русских все боятся", - написал он.
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