Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность" заявил, что в таком формате "нормандский" саммит нельзя назвать встречей равных - по его мнению, это была игра "два против одного", поскольку президент Франции явно был на стороне Путина, а российскую делегацию принимали "по-царски".

Кроме того, возмущение политика вызвал тот факт, что пул российских СМИ опекал сам пресс-атташе Франции, в то время как украинские репортёры вынуждены были всюду проходить в порядке общей очереди.

Но больше всего Гончаренко разгневало "подобострастие", с которым полиция освобождала подъезд для машин российского президента. По его словам, пока Путин не подъехал на своём бронированном лимузине, всё было спокойно.

Напомним, после окончания саммита "нормандской четвёрки" в Париже западные газеты признали, что встреча Зеленского и Путина прошла вничью, но не забыли упрекнуть российского лидера в опоздании на пару минут, а Зеленского - пожалеть за слишком скромную машину и отсутствие поддержки США на встрече.

Так, авторы "Нью-Йорк таймс" назвали Путина "мастером мировой интриги", а его украинского коллегу - "неопытным юмористом". Они также напомнили, что президенту России нельзя "никогда и ни в чём доверять", а Зеленскому "раскрыли глаза" на "ненависть" Путина к Украине.