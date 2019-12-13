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"Русских принимали в Париже по-царски": Обиженный украинский депутат возмутился "нормандской" встречей

13 декабря 2019, 21:24  •  115 • Политика
Скандальный украинский депутат Гончаренко, "прославившийся" не только рисунками на берлинской стене, но и круизом на люксовой яхте в разгар конфликта в Донбассе, выразил возмущение тем, что в Париже делегации его страны устроили недостаточно пышный приём. По словам политика, организаторы "нормандской" встречи принимали русских "по-царски", а Макрон явно поддерживал Путина.
Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность" заявил, что в таком формате "нормандский" саммит нельзя назвать встречей равных - по его мнению, это была игра "два против одного", поскольку президент Франции явно был на стороне Путина, а российскую делегацию принимали "по-царски".
Кроме того, возмущение политика вызвал тот факт, что пул российских СМИ опекал сам пресс-атташе Франции, в то время как украинские репортёры вынуждены были всюду проходить в порядке общей очереди.
Но больше всего Гончаренко разгневало "подобострастие", с которым полиция освобождала подъезд для машин российского президента. По его словам, пока Путин не подъехал на своём бронированном лимузине, всё было спокойно.
Напомним, после окончания саммита "нормандской четвёрки" в Париже западные газеты признали, что встреча Зеленского и Путина прошла вничью, но не забыли упрекнуть российского лидера в опоздании на пару минут, а Зеленского - пожалеть за слишком скромную машину и отсутствие поддержки США на встрече.
Так, авторы "Нью-Йорк таймс" назвали Путина "мастером мировой интриги", а его украинского коллегу - "неопытным юмористом". Они также напомнили, что президенту России нельзя "никогда и ни в чём доверять", а Зеленскому "раскрыли глаза" на "ненависть" Путина к Украине.

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