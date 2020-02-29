"Русские займут Турцию... треть турок станет христианами". Война была предсказана афонским старцем

Напряжение в русско-турецких отношениях - не только современность, но и часть истории, а ещё легенд и предсказаний. Об одной из них рассказал политический и религиозный публицист Михаил Тюренков в колонке для Царьграда. Говорил Тюренков об одном из самых почитаемых старцев. Преподобный Паисий Святогорец, в 2015 году прославленный в лике святых, высказал целый ряд пророчеств о грядущей русско-турецкой войне:

Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь... В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение.

Было у старца Паисия и более подробное повествование о грядущей судьбе Турции:

Русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что одна треть турок станет христианами, одна треть погибнет и одна треть направится в Месопотамию. В Константинополе произойдёт великая война между русскими и европейцами, и прольётся много крови. Греция не будет играть первенствующую роль в этой войне, но ей отдадут Константинополь, не потому, что перед нами будут благоговеть русские, но потому, что не найдётся лучшего решения.

Более того, по словам преподобного Паисия Святогорца, "Турция распадётся на 3-4 части. Для неё уже начался обратный отсчёт. Мы возьмём свои земли, армяне - свои, а курды - свои". Разумеется, в словах старца можно уловить греческий патриотизм. Но учитывая то, сколько чудес и исцелений совершилось по его молитвам, к его пророчествам нельзя не прислушаться, отметил Михаил Тюренков.

Возвращаясь к событиям сегодняшнего дня, отметим, обострение в отношениях России и Турции наблюдается на фоне конфликта в Сирии. Турция не выполнила сочинские договорённости, о чём официальные российские представители открыто заявили. Однако Анкара воспринимает происходящее в своём ключе, более того, турецкие военные поддерживают боевиков в Идлибе и даже участвуют в их операциях. Во время такой операции погибли несколько десятков турок в результате удара сирийских ВС. РИА ФАН в своём ежедневном обзоре ситуации в Сирии пишут, что вооружённые силы Турции и протурецкие силы задействовали дроны у границы между Алеппо и Идлибом; обстреливают район Тель-Рифата в северной части Алеппо.

Что касается большой политики вокруг напряжённости в Сирии и роли Турции, накануне глава греческого МИД Никос Дендиас наложил вето на принятое НАТО заявление в поддержку Анкары, о чём сообщает уже телеканал "360". Заявление сформулировали после гибели турецких военных при попытке прорыва в Сирии. Греческий представитель отметил, что в текст не были включены предложения Греции соблюдать соглашение ЕС с Турцией 2016 года, где шла речь о беженцах и мигрантах.

Накануне глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил об эскалации сирийского конфликта с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Как сообщают polit.info, стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, а также обсудили другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. Детали переговоров не раскрываются.

Напомним, с обострением ситуации в Сирии в контексте русско-турецкого конфликта связывали и обстрел российских самолётов в Идлибе, о котором ранее рассказал военкор Евгений Поддубный. В деталях о развитии ситуации после инцидента Царьград рассказывает здесь.