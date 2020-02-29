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"Русские займут Турцию... треть турок станет христианами". Война была предсказана афонским старцем
29 февраля 2020, 22:09 • 198 • Политика
Сегодняшнее напряжение в русско-турецких отношениях - далеко не первое в многовековой истории соседства России и Турции. Но, как и в случае с уничтожением турецким истребителем российского бомбардировщика в ноябре 2015 года, сейчас наши страны вновь находятся на грани военного противостояния. Особенно тревожного на фоне того, что подобную войну предсказывал один из самых почитаемых святых XX века - афонский старец, преподобный Паисий Святогорец.
Напряжение в русско-турецких отношениях - не только современность, но и часть истории, а ещё легенд и предсказаний. Об одной из них рассказал политический и религиозный публицист Михаил Тюренков в колонке для Царьграда. Говорил Тюренков об одном из самых почитаемых старцев. Преподобный Паисий Святогорец, в 2015 году прославленный в лике святых, высказал целый ряд пророчеств о грядущей русско-турецкой войне:
Было у старца Паисия и более подробное повествование о грядущей судьбе Турции:
Более того, по словам преподобного Паисия Святогорца, "Турция распадётся на 3-4 части. Для неё уже начался обратный отсчёт. Мы возьмём свои земли, армяне - свои, а курды - свои". Разумеется, в словах старца можно уловить греческий патриотизм. Но учитывая то, сколько чудес и исцелений совершилось по его молитвам, к его пророчествам нельзя не прислушаться, отметил Михаил Тюренков.
Возвращаясь к событиям сегодняшнего дня, отметим, обострение в отношениях России и Турции наблюдается на фоне конфликта в Сирии. Турция не выполнила сочинские договорённости, о чём официальные российские представители открыто заявили. Однако Анкара воспринимает происходящее в своём ключе, более того, турецкие военные поддерживают боевиков в Идлибе и даже участвуют в их операциях. Во время такой операции погибли несколько десятков турок в результате удара сирийских ВС. РИА ФАН в своём ежедневном обзоре ситуации в Сирии пишут, что вооружённые силы Турции и протурецкие силы задействовали дроны у границы между Алеппо и Идлибом; обстреливают район Тель-Рифата в северной части Алеппо.
Что касается большой политики вокруг напряжённости в Сирии и роли Турции, накануне глава греческого МИД Никос Дендиас наложил вето на принятое НАТО заявление в поддержку Анкары, о чём сообщает уже телеканал "360". Заявление сформулировали после гибели турецких военных при попытке прорыва в Сирии. Греческий представитель отметил, что в текст не были включены предложения Греции соблюдать соглашение ЕС с Турцией 2016 года, где шла речь о беженцах и мигрантах.
Накануне глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил об эскалации сирийского конфликта с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Как сообщают polit.info, стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, а также обсудили другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. Детали переговоров не раскрываются.
Напомним, с обострением ситуации в Сирии в контексте русско-турецкого конфликта связывали и обстрел российских самолётов в Идлибе, о котором ранее рассказал военкор Евгений Поддубный. В деталях о развитии ситуации после инцидента Царьград рассказывает здесь.
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