"Русские заранее увидят": США не смогут преподнести ядерный "сюрприз" России - эксперт

Эксперт Кайл Мизоками считает, что США не смогут преподнести ядерный "сюрприз" России. Есть единственный шанс - использовать космический мини-шаттл X-37B. "Русские заранее увидят", - уверен автор статьи.

Мнение Мизоками опубликовано в американском научно-популярном журнале Popular Mechanics. Автор пишет, что у X-37B - орбитального самолёта - только одна модификация. И она не предполагает ядерного оружия на борту. Впрочем, США могут установить термоядерную боеголовку W80. По расчётам автора, таких боеголовок на мини-шаттле может быть максимум три.

"Хоть какой-то смысл" использование X-37B будет иметь только в одном случае, рассуждает Мизоками. Из Южного полушария орбитальный самолёт возьмёт курс на Россию. Затем он первым делом выведет из строя радары раннего предупреждения, которые направлены на север. Потом настанет черёд американских бомбардировщиков, субмарин и ракет наземного базирования, которые и должны будут нанести массивный ядерный удар. Этот план имеет один существенный недостаток - X-37B незаметно на нужное расстояние к России приблизиться не сможет.

"Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз", - констатирует Мизоками.

Он делает вывод, что реального способа внезапно атаковать Россию у Соединённых Штатов просто нет. Нет шансов и избежать возмездия. И даже хвалёный космолёт не даёт возможности нанести по русским ядерный удар, считает автор.