"Русские запутывают дело. Кремлёвская пропаганда": Захарова поддела авторов сериала о Скрипалях

Ранее стало известно о том, что на британском телеканале ВВС запускается сериал, посвящённый отравлению экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live" официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию и тонко поддела авторов сериала.

Она обратила внимание на тот факт, что если бы подобный сериал запустили в нашей стране, то в официальной резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит уже бы высказались о том, что русские, мол, отводят внимание от расследования и вообще "запутывают дело", дезинформируют и что это - "кремлёвская пропаганда".

Захарова отметила, что само дело Скрипалей "было полностью сфальсифицировано".

"Это колоссальная махинация в традициях Туманного Альбиона", - пояснила она в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Напомним, отравление Скрипалей произошло в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон голословно обвинил в случившемся Россию, заявив, что экс-агент ГРУ и его дочь якобы были отравлены веществом А234 (известным также как "Новичок"). При этом российским следователям отказано в допуске к делу. Москва категорически отвергла свою причастность к произошедшему. До сих пор британской стороной не предъявлено никаких доказательств виновности России, кроме сомнительных фото и видео с предполагаемыми "подозреваемыми".