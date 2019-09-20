"Русские, вперед!": На штурм "Зоны 51" собираются не только американцы?

Напомним, ранее в соцсети Facebook появился неожиданный клич пойти на штурм секретной военной базы "Зона 51" в Неваде. Старт запланировали на вечер 20 сентября. Позже организаторы объяснились, что это, мол, была только шутка.

Однако сейчас, как сообщают американские пользователи, до 22 сентября здесь полностью закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб, тем самым обезопасив зону от возможного риска нападения с воздуха.

Кроме того, каждому, кто попытается прорваться в "Зону 51", правительство пригрозило штрафом в размере $1000.

Впрочем, "охотников" за НЛО, судя по всему, это не останавливает. Напомним, в случае штурма по участникам акции может даже быть открыт огонь на поражение. Однако желающие попасть в запретную зону нашлись. И даже постят в Сети онлайн-трансляцию с места. Она появилась, например, на Youtube-канале LDG Station.

"Мы будем снимать то, что нам по закону разрешат снимать, - говорит в кадре укутанный в теплую куртку парень. - Надеюсь, мы увидим некоторые инопланетные НЛО".

В комментариях к трансляции многие не верят, что этот человек пойдет на штурм, кто-то пишет, что это "фейк", "подделка". Но есть и те, кто выступил с призывом.

Так, например, некий Женя Борисов написал в комментариях: "Русские, вперед!"

И тут возникает логичный вопрос: на штурм запретной зоны пойдут не только американцы? Или все же это только домыслы интернет-пользователей?