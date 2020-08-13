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"Русские входили в Берлин трижды": Болгары съязвили о немецкой "противоарматной" новинке

13 августа 2020, 01:15  •  85 • В мире
Читатели болгарского издания "Факти" язвительно прокомментировали сообщение о новом немецком танке, якобы способном противостоять российской "Армате". Они напомнили немцам, что русская армия трижды входила в Берлин.
Не так давно немецкий концерн Rheinmetall представил новинку военной техники: 130-миллиметровое гладкоствольное противотанковое орудие, установленное пока на танке British Challenger 2. В скором времени под эту пушку создадут и специальный танк, который заменит в НАТО французские Leсlerс и немецкие Leopard 2.
По утверждениям разработчиков, эта новинка будет способна противостоять новейшим российским и китайским танкам, в том числе знаменитой "Армате".
Болгарские читатели не удержались от язвительных комментариев: "Ничто не сможет остановить Российскую армию!", "Все, кому ОК прожить в бункере следующие пять лет, могут начинать войну против России".
Один из читателей подробно объяснил:
И русская, и немецкая танковые школы - ведущие в мире. Немецкая школа всегда делала ставку на более тяжёлые танки и более крупные калибры. Русская школа делала ставку на проходимость, скорость и манёвренность. Поэтому "Армата" легче и обеспечивает лучшую проходимость по сравнению со всеми западными образцами. Вдобавок у неё и огневая мощь больше.
А читатель с говорящим ником Историк написал: "Как показывает история, несмотря на то что у немцев в принципе дела идут лучше, русская армия входила в Берлин трижды. Те, кто забывает историю, склонны повторять её".

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